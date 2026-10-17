સગીરાની જાતીય સતામણીના કેસમાં આરોપીને 3 વર્ષની સખત કેદ, પોક્સો હેઠળ નિર્દોષ જાહેર
ઘટના સમયે પીડિતાની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હતી તે હકીકત ફરિયાદપક્ષ નિઃશંકપણે પુરવાર કરી શક્યો ન હોવાથી અદાલતે આરોપીને પોક્સો કાયદાની આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યો
Published : October 17, 2026 at 3:44 PM IST
અમદાવાદ: સગીરાની જાતીય સતામણીના કેસમાં અમદાવાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. નરોડા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી સિરામિક કંપનીમાં યુવતી સાથે જાતીય હુમલો અને સતામણી કરવાના કેસમાં આરોપી શંકર ચૌહાણને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 અને 75(2) હેઠળ દોષિત ઠેરવી ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. જોકે, ઘટના સમયે યુવતીની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હતી તે હકીકત ફરિયાદપક્ષ નિઃશંકપણે પુરવાર કરી શક્યો ન હોવાથી અદાલતે આરોપીને પોક્સો કાયદાની કલમ 7, 8, 12 અને 18 હેઠળના આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યો છે.અમદાવાદની સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં આવેલી સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ ચુકાદો આપ્યો હતો. આ ચુકાદામાં અદાલતે એક તરફ યુવતીની ઉંમર સાબિત કરવાના પુરાવાઓની તપાસ કરી હતી, તો બીજી તરફ ઉપલબ્ધ સાક્ષીઓ અને અન્ય પુરાવાના આધારે આરોપી સામેના જાતીય સતામતીના આરોપોનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.
પ્રસ્તુત કેસમાં ફરિયાદપક્ષના કેસ મુજબ, 17 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ રાત્રિના સમયે નરોડા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી નીલદીપ સિરામિક કંપનીમાં કપડાં લેવા ગયેલી યુવતીને આરોપીએ પાછળથી પકડી લીધી હતી. ત્યારબાદ તેને બળજબરીથી નીચે સુવડાવી શરીરને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો હોવાનો જાતીય સતામણી કરી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.આ ઘટના અંગે યુવતીની માસીએ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 અને 75(2) તેમજ પોક્સો કાયદાની કલમ 7, 8, 12 અને 18 હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે 18 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ 29 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેને નિયમિત જામીન મળ્યા હતા.આ કેસમાં મહત્ત્વનો મુદ્દો યુવતીની ઉંમરનો હતો. પોક્સો કાયદા હેઠળ ગુનો સાબિત કરવા માટે સંબંધિત સમયે પીડિતા સગીર વયની હતી તે પુરવાર થવું જરૂરી હતું. આ મુદ્દે અદાલતે ફરિયાદપક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો અને સાક્ષીઓની જુબાનીનું વિગતવાર મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.
ફરિયાદપક્ષે યુવતીના શાળાના પ્રગતિપત્રક અને આધારકાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા. દસ્તાવેજોમાં યુવતીની જન્મતારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2011 દર્શાવવામાં આવી હતી. જોકે, અદાલતમાં જુબાની આપતી વખતે યુવતીએ પોતાની ઉંમર 17 વર્ષની હોવાનું જણાવ્યું હતું.આ ઉપરાંત, શાળાના સહાયક અધ્યાપકે જુબાની દરમિયાન સ્વીકાર્યું હતું કે યુવતીના શાળામાં પ્રવેશ સમયે જન્મનો દાખલો લેવામાં આવ્યો નહોતો અને આધારકાર્ડના આધારે તેની વિગતો નોંધવામાં આવી હતી.અદાલતે નોંધ્યું હતું કે યુવતીનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના આઝમગઢ વિસ્તારમાં ઘરે થયો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જન્મની નોંધને સમર્થન આપતો વિશ્વસનીય દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો. તપાસ અધિકારીએ પણ ઉત્તર પ્રદેશ જઈ જન્મની વિગતોની ખરાઈ કરી નહોતી.
આ સંજોગોમાં યુવતીની ઉંમર અંગે રજૂ કરાયેલા પુરાવા શંકાથી પર સાબિતી માટે પૂરતા ન હોવાનું અદાલતે માન્યું હતું. પરિણામે, ઘટના સમયે યુવતી 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની હતી તે હકીકત ફરિયાદપક્ષ નિઃશંકપણે પુરવાર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. યુવતીની સગીર વય પુરવાર ન થતાં અદાલતે આરોપીને પોક્સો કાયદાની કલમ 7, 8, 12 અને 18 હેઠળના આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યો હતો. જોકે, પોક્સો કાયદા હેઠળના આરોપોમાંથી મુક્તિ મળવાનો અર્થ એવો નહોતો કે આરોપી સામેના તમામ આરોપો પણ નિષ્ફળ ગયા હતા. અદાલતે કેસમાં રજૂ થયેલી યુવતીની જુબાની, તેની માસીની જુબાની અને અન્ય પુરાવાઓનું અલગથી મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.અદાલતના તારણ મુજબ ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 અને 75(2) હેઠળના ગુનાઓ સાબિત થયા હતા. તેથી આરોપીને આ બંને કલમો હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.આમ, આ કેસમાં યુવતીની ઉંમર અંગે પૂરતા પુરાવા ન હોવાને કારણે પોક્સો કાયદા હેઠળ આરોપીને લાભ મળ્યો હતો, પરંતુ જાતીય સતામણી સંબંધિત અન્ય ગુનાઓમાં અદાલતે તેને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.આરોપી તરફથી એડવોકેટ પી.સી. સોલંકીએ દલીલો રજૂ કરી હતી. બચાવપક્ષે યુવતીનાં વિવિધ નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. યુવતીની ઉંમર સાબિત કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો પૂરતા વિશ્વસનીય ન હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત, કંપનીમાં કામકાજને લગતા વિવાદના કારણે આરોપી સામે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી હોવાનો બચાવપક્ષે દાવો કર્યો હતો. બીજી તરફ, સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ દલીલો રજૂ કરી હતી અને આરોપીને મહત્તમ સજા કરવાની માગ કરી હતી.બંને પક્ષોની દલીલો અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ અદાલતે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 અને 75(2) હેઠળ આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો. અંતિમ ચુકાદામાં અદાલતે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 હેઠળ આરોપી શંકર ચૌહાણને એક વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 1,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો. દંડની રકમ નહીં ભરે તો વધુ એક મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેવી જ રીતે, ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 75(2) હેઠળ ત્રણ વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 3,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. દંડ નહીં ભરે તો વધુ ત્રણ મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, અદાલતે બંને મુખ્ય સજાઓ એકસાથે ભોગવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેથી આરોપીએ કુલ ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ભોગવવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, અગાઉ કાચા કામના કેદી તરીકે જેલમાં વિતાવેલો સમય સજામાંથી બાદ આપવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.આરોપી અગાઉ જામીન પર મુક્ત હોવાથી અદાલતે તેના જામીનપત્રો રદ કરીને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં લેવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદાનો મહત્ત્વનો પાસું એ છે કે અદાલતે યુવતીની સગીર વય સાબિત કરવાના પુરાવા અને આરોપી સામેના જાતીય સતામતીના આરોપો અંગેના પુરાવાનું અલગ-અલગ મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. યુવતીની ઉંમર નિઃશંકપણે પુરવાર ન થતાં આરોપીને પોક્સો કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ મુક્તિ મળી હતી. જોકે, ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 74 અને 75(2) હેઠળના ગુનાઓ પુરવાર થતાં તેને ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. અમદાવાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે એક જ કેસમાં પુરાવાના આધારે અલગ-અલગ કાનૂની તારણો આપતાં આરોપીને પોક્સો હેઠળ નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો, પરંતુ જાતીય સતામતીના ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવી ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી.
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