સુરતમાં SBI બેંકમાં 50 લાખની લૂંટનો આરોપી બિહારથી ઝડપાયો, બેંક કર્મીઓને બંધક બનાવી ચલાવી હતી લૂંટ
સુરતમાં ₹50 લાખની બેંક લૂંટમાં બિહાર STF દ્વારા મોટી કાર્યવાહી; વૈશાલીથી આરોપીની ધરપકડ. રાજીવ રંજન પાઠકનો અહેવાલ.
Published : August 29, 2026 at 9:58 PM IST
પટના: સુરતમાં થયેલા એક હાઇ-પ્રોફાઇલ બેંક લૂંટ કેસમાં બિહાર એસટીએફને મોટી સફળતા મળી છે. એસટીએફની એક ખાસ ટીમે વૈશાલી જિલ્લામાંથી આશરે ₹50 લાખની લૂંટના ગુનામાં વોન્ટેડ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની ઓળખ પિયુષ ઉર્ફે પ્રિન્સ કુમાર તરીકે થઈ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી લાંબા સમયથી ફરાર હતો.
બિહાર STF મુજબ, "બિહાર BSFએ વરાછા પોલીસ સ્ટેશન કેસ નંબર 906/26 ના સંબંધમાં વોન્ટેડ પીયુષ ઉર્ફે પ્રિન્સ કુમારને વૈશાલીના બિદુપુરથી ધરપકડ કરી હતી. આરોપી પાસેથી એક દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને ચાર જીવંત કારતૂસ મળી આવ્યા હતા. તે 27 એપ્રિલના રોજ સુરતમાં એસબીઆઈ શાખામાંથી આશરે ₹50 લાખની લૂંટના ગુનામાં વોન્ટેડ હતો. એસટીએફની કાર્યવાહી બાદ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે."
એસટીએફના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એક ખાસ ટીમે બાતમીના આધારે વૈશાલી જિલ્લાના બાલીગાંવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, તેઓએ પિયુષ ઉર્ફે પ્રિન્સ કુમારની ધરપકડ કરી, જે સુરતના વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી બેંક લૂંટના કેસમાં વોન્ટેડ હતો. પોલીસે તેના કબજામાંથી એક દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને ચાર જીવતા કારતૂસ પણ જપ્ત કર્યા. તેની ધરપકડ બાદ, તેને સ્થાનિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો. બાલીગાંવ પોલીસ સ્ટેશનમાં હથિયાર અને દારૂગોળો જપ્ત કરવા અંગેનો એક અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
27 એપ્રિલે SBIમાં ₹50 લાખની લૂંટ: 27 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સશસ્ત્ર ગુનેગારોએ સુરત જિલ્લાના વરાછા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્થિત સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) શાખામાં બેંક લૂંટ ચલાવી હતી. ગુનેગારોએ બેંકમાં ઘૂસીને આશરે ₹50 લાખની લૂંટ ચલાવી હતી. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
આ ઘટના અંગે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ (કેસ નં. 906/26) નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે અનેક મહત્વપૂર્ણ કડીઓ મેળવી હતી. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ આ બેંક લૂંટમાં વૈશાલી જિલ્લાના રહેવાસી પિયુષ ઉર્ફે પ્રિન્સ કુમારની સંડોવણી પ્રકાશમાં આવી. ત્યારબાદ, ગુજરાત પોલીસે આરોપીની શોધ શરૂ કરી.
બિહાર STF દ્વારા કાર્યવાહી: આરોપી બિહારમાં છુપાયેલો હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ બિહાર STFની એક ખાસ ટીમ એક્શનમાં આવી ગઈ. ટેકનિકલ અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કર્યા પછી, ટીમે તેની હાજરી વૈશાલી જિલ્લામાં શોધી કાઢી. ત્યારબાદ, બાલીગાંવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો, અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી.
ધરપકડ સમયે તેના કબજામાંથી દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને ચાર જીવંત કારતૂસ મળી આવ્યા બાદ, પોલીસ હવે હથિયારના સ્ત્રોત અને તેના ગુનાહિત નેટવર્કની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ આરોપી સાથે બેંક લૂંટમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓને પણ ઓળખવા માટે કામ કરી રહી છે.
ગુજરાત પોલીસને સોંપવાની તૈયારી: બિહાર STF દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીથી સુરતના વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બેંક લૂંટના કેસની તપાસ ઝડપી બનવાની અપેક્ષા છે. આરોપીની પૂછપરછથી લૂંટ પાછળના સમગ્ર કાવતરા, તેમાં સામેલ અન્ય ગુનેગારો અને ચોરાયેલા નાણાંના ભાવિ અંગે વિગતો બહાર આવી શકે છે. આ મામલે વધુ કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
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