રાજુલામાં હત્યાના પ્રયાસ સહિત 35 ગુન્હાનો આરોપી ઝડપાયો, પોલીસે રિકન્સ્ટ્રશન કરી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું

આરોપીએ રાજુલામાં પેટ્રોલ પંપમાં કર્મચારીઓ સાથે મારામારી કરી પેટ્રોલ પંપમાં આગ લગાડેલ.પેટ્રોલ પંપમાં ઉભેલા ટ્રકમાં આગ લગાડી હતી

રાજુલામાં હત્યાના પ્રયાસ સહિત 35 ગુન્હાનો આરોપી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 4:15 PM IST

અમરેલી: રાજુલા પોલીસે પેટ્રોલ પંપમાં કર્મચારીઓ સાથે મારામારી કરી પેટ્રોલ પંપમાં આગ લગાડવા, હત્યાના પ્રયાસ સહિત 3 ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. રાજુલા પોલીસે આરોપીનું રિકન્સ્ટ્રશન પંચનામુ કરી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું. રાજુલા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી જેમાં મોટા ખુલાસા થયા છે.

રાજુલા પોલીસે 35 ગુન્હાનો આરોપી ઝડપ્યો

અમરેલી જિલ્લામાં રાજુલા પાસે હિંડોરણા નજીક શિવરાજ વાલાભાઇ ધાખડા અલગ અલગ 3 ગુન્હા આચરી ફરાર થયો હતો જેમાં પેટ્રોલ પંપ સળગાવવાનો પ્રયાસ અને હત્યા કરવાનો પ્રયાસ સહિત ગંભીર ગુન્હામાં નાસતો ફરતો હતો.રાજુલા પી.આઇ. એ.ડી.ચાવડા દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી વડ ગામ નજીકથી આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. શિવરાજ ધાખડા અત્યાર સુધીમાં 35 જેટલા ગુન્હાઓનો આરોપી છે જેમાં હિંડરણા જ્યાં ગુન્હો આચર્યો તે જ સ્થળ ઉપર રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજુલામાં હત્યાના પ્રયાસ સહિત 35 ગુન્હાનો આરોપી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

અત્યાર સુધીમાં 35 જેટલા અલગ અલગ ગુન્હાઓ નોંધાઇ ચુક્યા છે. શિવરાજ ધાખડાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલો છે. રાજુલા,જાફરાબાદ, ખાંભા,દાઠા, સાવરકુંડલા,ગીર ગઢડા સહિતના પોલીસ સ્ટેશનમાં 35 જેટલા ગુન્હાઓ અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલ છે જેમાં સૌથી વધુ રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હાઓ નોંધાયા છે.આ અગાઉ પાસા,તડીપાર સુધીની કાર્યવાહી થઇ ચુકી છે. આરોપી શિવરાજ વાલાભાઇ ધાખડાનું પોલીસ દ્વારા રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી વરઘોડો કાઢી જાહેરમાં માફી મંગાવી હતી અને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.

"રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ ગુન્હામાં નાસતો ફરતો આરોપી શિવરાજ ધાખડાએ રાજુલામાં પેટ્રોલ પંપમાં કર્મચારીઓ સાથે ગાળાગાળી મારામારી કરી પેટ્રોલ પંપમાં આગ લગાડેલ., પેટ્રોલ પંપ પ્રિમાઇસીસમાં ઉભેલા ટ્રકમાં જેમાં ડ્રાઇવર હાજર હતો તેમાં આગ લગાડી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનાની ફરિયાદ પેટ્રોલ પંપના માલિકે નોંધાવતા તેની સાથે ગાળાગાળી કરી અને ફરિયાદ પરત ખેચવા ધમકી આપી હતી. આમ, ત્રણ ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપી શિવરાજ ધાખડાની રાજુલા પોલીસે ધરપકડ કરી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રિકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શિવરાજ ધાખડા વિરૂદ્ધ 35 ગુન્હા નોંધાયેલા છે. ", અશોક સિંહ ગોહિલ, ડીવાયએસપી, અમરેલી

