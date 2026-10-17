રાજકોટ: તન્વી ગોલ્ડ લૂંટ મર્ડર કેસના આરોપીનો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પર હુમલો, સ્વબચાવમાં PSIએ મારી ગોળી
પંચનામા દરમિયાન તન્વી ગોલ્ડ લૂંટ અને મર્ડર કેસના આરોપીએ પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો.
Published : October 17, 2026 at 11:05 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટના ચકચારી તન્વી ગોલ્ડ લૂંટ વિથ મર્ડર કેસના આરોપી અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસે મુખ્ય આરોપી અનુરાગસિંહ રાજપૂતના પગમાં ગોળી મારી હતી જેને કારણે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા થોરાળા વિસ્તારમાં 1.53 કરોડની લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાની તપાસ DCB પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત ચાલતી હતી. આ તપાસના ભાગરૂપે DCB પોલીસ સ્ટેશનના PSI વનરાજસિંહ ડોડીયાની ટીમ આરોપીને લઇને ગુનામાં વપરાયેલ હથિયારની રિકવરી પંચનામા માટે એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા R.K. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં ગઇ હતી.
આરોપી અનુરાગે અગાઉથી જ આ જ જગ્યાએ બીજું હથિયાર સંતાડી રાખ્યું હતું. પંચનામાની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીએ તકનો લાભ લઇને સંતાડેલું હથિયાર કાઢી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો અને પોલીસ પર બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. પરિસ્થિતિ વણસતા અને પોલીસ ટીમ પર જીવનું જોખમ ઉભું થતા PSI વનરાજસિંહ ડોડીયાએ સ્વબચાવમાં જવાબી કાર્યવાહી કરતા પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ફાયરિંગમાં આરોપી અનુરાગના પગમાં ગોળી વાગતા તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.
ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે
ફાયરિંગની ઘટનાની જાણ થતા રાજકોટ પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી ગઇ હતી. DCP સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. સમગ્ર R.K. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારને કોર્ડન કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ ઇજાગ્રસ્ત આરોપીને પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટનાને લઇને રાજકોટ ઝોન-2ના DCP રાકેશ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાની તપાસ DCB પોલીસ અંતર્ગત ચાલતી હતી. આ તપાસના ભાગરૂપે DCB પોલીસ સ્ટેશનના PSI ડોડીયાની ટીમ આરોપીને લઇને ગુનામાં વપરાયેલા હથિયારની રિકવરી માટે R.K.ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં ગઇ હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ તે જગ્યા પર છુપાવેલું બીજું હથિયાર કાઢીને પોલીસ ટીમ પર બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. સ્વબચાવમાં PSI વનરાજસિંહ ડોડીયાએ ફાયરિંગ કરતા આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી હતી.
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