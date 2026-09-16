અકસ્માત બાદ હોસ્પિટલમાંથી ફરાર, રાજસ્થાનમાં જઈ છુપાયો; શિલજ હિટ એન્ડ રનનો આરોપી ઝડપાયો
મહિલાને ટક્કર મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા બાદ ફરાર થયો હતો આરોપી, સોલા સિવિલમાંથી ડોક્ટરની રજા વગર ભાગીને રાજસ્થાન પહોંચ્યો
Published : September 16, 2026 at 11:04 PM IST
અમદાવાદ: શિલજ કેનાલ રોડ પર 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયેલા હિટ એન્ડ રન કેસમાં બોપલ પોલીસે આરોપીને રાજસ્થાનના ડુંગરપુરથી ઝડપી પાડ્યો છે. એક્સેસ ચાલક નીશીબેનને પૂરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે મોટરસાયકલ ચલાવી ટક્કર માર્યા બાદ તેમનું મોત થયું હતું. અકસ્માતમાં મોટરસાયકલ ચાલક સુનિલ ગણેશ પરમાર પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સારવાર વચ્ચે જ હોસ્પિટલમાંથી ફરાર
પોલીસની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપી સુનિલ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતો. જોકે ડોક્ટરની રજા લીધા વગર જ તે હોસ્પિટલમાંથી ભાગી ગયો હતો. ત્યારબાદ તે અમદાવાદ છોડીને પોતાના વતન ડુંગરપુર, રાજસ્થાન પહોંચી ગયો હતો.
CCTVથી ઓળખ, ડુંગરપુરથી ઝડપી પાડ્યો
અકસ્માત બાદ બોપલ પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદનના આધારે મોટરસાયકલ ચાલકની ઓળખ સુનિલ ગણેશ પરમાર તરીકે કરી હતી. તપાસમાં તે થલતેજ વિસ્તારમાં ઘરઘાટી તરીકે કામ કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. આરોપી રાજસ્થાન ભાગી ગયો હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસની ટીમોએ તેના વતન ડુંગરપુર ખાતે તપાસ હાથ ધરી હતી, જ્યાંથી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય DYSP તપનસિંહ ડોડીયાએ ETV Bharat સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, CCTV અને સાક્ષીઓના નિવેદનના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. અકસ્માત બાદ આરોપી સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો હતો, પરંતુ ડોક્ટરની રજા લીધા વગર હોસ્પિટલમાંથી ભાગી ગયો હતો. ત્યારબાદ પોલીસની અલગ અલગ ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી આરોપીને તેના વતન ડુંગરપુરથી ઝડપી પાડ્યો હતો.
ઓવરસ્પીડ અંગે પણ તપાસ
હાલની તપાસમાં CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદનના આધારે મોટરસાયકલ ઓવરસ્પીડમાં હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે. અકસ્માતની સમગ્ર પરિસ્થિતિ અને અન્ય હકીકતો અંગે બોપલ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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