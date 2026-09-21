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સુરત પોલીસ ઝારખંડમાં બની પોસ્ટમેન, 25 વર્ષ પહેલા હત્યા કરીને ભાગેલા આરોપીને ઘરમાંથી ઝડપી લીધો

લૂંટ અને હત્યા કેસમાં 25 વર્ષથી ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીને પકડવા માટે પોલીસે પોસ્ટમેનનો વેશ લીધો હતો.

સુરત પોલીસે ટપાલી બનીને વોન્ટેડ આરોપીને ઝારખંડથી પકડી પાડ્યો
સુરત પોલીસે ટપાલી બનીને વોન્ટેડ આરોપીને ઝારખંડથી પકડી પાડ્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 6:36 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 7:11 PM IST

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સુરતઃ ઉધના વિસ્તારમાં વર્ષ 2001માં પેટ્રોલપંપ મેનેજરની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી. આ ચકચારી કેસમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીને સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (PCB)એ ઝારખંડમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી ટોપ 16 વોન્ટેડ આરોપીઓની યાદીમાં સામેલ આરોપી પર રોકડ ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

PCBના PI આર.એસ. સુવેરાના માર્ગદર્શન હેઠળ ASI હસમુખભાઈ અને હેડ કોન્સ્ટેબલ અશોકભાઈ સહિતની ટીમ લાંબા સમયથી ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ કરી રહી હતી. દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ બાતમીદારો પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસને જાણ થઈ હતી કે, આરોપી મિથિલેશ ભૂમિહાર ઝારખંડના પલામુ જિલ્લાના પાંકી બ્લોકના પીપરાહટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા સીરમ ટોલા ગામમાં રહે છે. મળેલી બાતમીની ખરાઈ કર્યા બાદ PCBની ટીમ ઝારખંડ પહોંચી હતી. જોકે આરોપી જે વિસ્તારમાં છુપાયો હતો, તે વિસ્તાર નક્સલવાદી ગતિવિધિઓ માટે સંવેદનશીલ અને જોખમી ગણાતો હોવાથી પોલીસ તરીકે સીધી ઓળખ આપી દરોડો પાડવો જોખમી બની શકે તેમ હતું.

વોન્ટેડ આરોપીને પકડવા પોલીસ બની પોસ્ટમેન
વોન્ટેડ આરોપીને પકડવા પોલીસ બની પોસ્ટમેન (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ બની પોસ્ટમેન

આરોપીને પકડવા માટે સુરત PCBની ટીમે ઝારખંડના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ફિલ્મી ઢબે પોસ્ટમેનનો વેશ ધારણ કરીને ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. હાથમાં ટપાલની થેલી લઈને ટીમ ગામમાં પહોંચી હતી અને સ્થાનિક લોકોને કવર આપવાના બહાને આરોપીના ઘરનું સરનામું પૂછતી હતી. આ રીતે સ્થાનિકોને શંકા ન જાય તે રીતે પોલીસ ટીમ ધીમે ધીમે આરોપીના ઘર સુધી પહોંચી હતી. આરોપીના રહેઠાણની ઓળખ થયા બાદ ટીમે યોગ્ય તક જોઈને મકાનને કોર્ડન કર્યું હતું અને મિથિલેશ ભૂમિહારને ઝડપી પાડ્યો હતો.

વર્ષ 2001માં પેટ્રોલપંપ પર હથિયારો સાથે લૂંટ

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી સામેનો મુખ્ય ગુનો વર્ષ 2001નો છે. ઉધના ગામ વિસ્તારમાં આવેલા જૂના પેટ્રોલપંપ પર મિથિલેશ ભૂમિહાર પોતાના સાગરિતો સાથે લૂંટના ઇરાદે પહોંચ્યો હતો. હથિયારો સાથે પેટ્રોલપંપ પર લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી. લૂંટ દરમિયાન ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પેટ્રોલપંપના મેનેજરને ગોળી વાગતાં તેમનું મોત થયું હતું. આ હત્યા અને લૂંટની ગંભીર ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી સુરતમાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો અને છેલ્લા 25 વર્ષથી આરોપી પોલીસને થાપ આપી અલગ-અલગ જગ્યાએ રહેતો હતો. જોકે PCBની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે આખરે તેનું ઝારખંડમાં લોકેશન શોધી કાઢ્યું હતું.

લૂંટ અને હત્યા કેસમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ફરાર હતો આરોપી
લૂંટ અને હત્યા કેસમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ફરાર હતો આરોપી (Etv Bharat Gujarat)

ખૂંખાર આરોપી સામે લૂંટ, હત્યા, દુષ્કર્મ સહિતના અનેક ગુના

આરોપી મિથિલેશ ભૂમિહાર એટલો ખૂંખાર છે કે એની સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં સંખ્યાબંધ ગુનાઓ દાખલ થઈ ચુક્યા છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, સુરતના ઉધના અને લીંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ અને આર્મ્સ એક્ટ સહિતના ગુના નોંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત અગાઉ તેની વિરૂદ્ધ દુષ્કર્મ સહિતના ગુનાઓ દાખલ થઈ ચૂક્યા છે. આરોપી લાંબા સમયથી પોલીસ ચોપડે ફરાર હોવાથી સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેર કરાયેલી ટોપ-16 વોન્ટેડ આરોપીઓની યાદીમાં તેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે તેના માથે રોકડ ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડી સુરત પોલીસે આરોપીને દબોચ્યો (Etv Bharat Gujarat)

PCBએ સાડા ત્રણ વર્ષમાં 56 ભાગેડુને દેખાડ્યા જેલના સળિયા

સુરત PCB દ્વારા છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ગંભીર ગુનાઓમાં લાંબા સમયથી ફરાર આરોપીઓ સામે ખાસ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 10 વર્ષથી વધુ સમયથી ફરાર હોય તેવા ખૂન, લૂંટ અને ધાડ જેવા ગંભીર ગુનાઓના કુલ 56 આરોપીઓને PCBએ ઝડપી પાડ્યા છે. આ 56 આરોપીઓમાં સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા ઇનામ જાહેર કરવામાં આવેલા 16 ઇનામી આરોપીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત સરકારની ગંભીર ગુનાઓમાં લાંબા સમયથી ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટેની ઇનામી યોજના અંતર્ગત આવા આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

ઝારખંડના સંવેદનશીલ નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં પોસ્ટમેનનો વેશ ધારણ કરીને મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડવાની PCBની આ કાર્યવાહી પોલીસ માટે મહત્વપૂર્ણ સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. હાલ ઝડપાયેલા આરોપી મિથિલેશ ભૂમિહારનો કાયદેસરનો કબજો ઉધના પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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Last Updated : September 21, 2026 at 7:11 PM IST

TAGGED:

SURAT PCB
પોલીસ બની પોસ્ટમેન
25 વર્ષે પકડાયો આરોપી
ARRESTED FROM ZARKHAND
ARREST OF ABSCONDING ACCUSED

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