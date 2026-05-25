નીલમ હોટલ હત્યાકાંડનો મુખ્ય આરોપી ‘સંજય’ બનીને 12 વર્ષ જીવતો હતો, આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડ્યો
Published : May 25, 2026 at 9:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સૌથી ચકચારી હત્યાકાંડોમાં સામેલ 1994ના નીલમ હોટલ મર્ડર કેસમાં આજીવન કેદની સજા પામેલો અને વર્ષો સુધી પેરોલ જમ્પ કરી ફરાર રહેલો આરોપી આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે ઝડપાઈ ગયો છે.
વર્ષ 1994માં શાહીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી નીલમ હોટલના એક રૂમમાંથી માથા વગરની લોહીલુહાણ લાશ મળી આવતા સમગ્ર અમદાવાદ શહેર હચમચી ઉઠ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો હતો કે સતીશ ઉર્ફે ભીખુ રૂપારેલિયા અને તેનો સાથી રાજન પંચાલે કાલુપુર ટંકશાળ વિસ્તારમાં કાપડના વેપારી અરવિંદભાઈ શાહને સસ્તા ભાવે સિલ્કના કાપડ અપાવવાની લાલચ આપી નીલમ હોટલ સુધી બોલાવ્યા હતા.
હોટલના રૂમમાં પહોંચ્યા બાદ બંને આરોપીઓએ અરવિંદભાઈને છરી બતાવી સોનાના દાગીના અને રોકડ રકમ આપવાનું કહ્યું હતું. જોકે અરવિંદભાઈએ પ્રતિકાર કરતા ત્રણેય વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. જેમાં આરોપીઓ ઉશ્કેરાઈ જતા અરવિંદભાઈ ઉપર આશરે 30થી 35 જેટલા છરીના ઘા ઝીંકી તેમની નિર્મમ હત્યા કરી હતી. હત્યા બાદ આરોપીઓએ મૃતક પાસેથી દાગીના અને રોકડ રકમ લૂંટી લીધી હતી.
ગુનાને છુપાવવા માટે આરોપીઓએ સુડો વડે મૃતકનું માથું ધડથી અલગ કરી દીધું હતું અને કપાયેલું માથું થેલીમાં ભરી સ્કૂટર પર લઈ જઈ અડાલજ વિસ્તારમાં ફેંકી દીધું હતું. આ સમગ્ર બનાવે તે સમયે શહેરમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી.
આ કેસમાં વર્ષ 2000માં સેશન્સ કોર્ટે સતીશ ઉર્ફે ભીખુ રૂપારેલિયા અને રાજન પંચાલને ફાંસીની સજા ફટકારી હતી. જોકે વર્ષ 2001માં હાઈકોર્ટ દ્વારા બંને આરોપીઓની સજાને આજીવન કેદમાં ફેરવવામાં આવી હતી.
મુખ્ય આરોપી સતીશ વર્ષ 2004માં પેરોલ પર છૂટ્યા બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ 2008માં નકલી ચલણી નોટોના કેસમાં ફરી ઝડપાઈ જેલ હવાલે થયો હતો. પરંતુ વર્ષ 2014માં ફરી પેરોલ મળતા તે બીજી વખત પણ ફરાર થઈ ગયો હતો અને છેલ્લા 12 વર્ષથી પોલીસથી બચી ગુપ્ત જીવન જીવતો હતો.
ફરાર દરમિયાન આરોપીએ વર્ષ 2017માં ગેઝેટ પ્રસિદ્ધ કરાવી પોતાનું નામ સતીશ માંથી બદલી સંજય રાખ્યું હતું. તેણે ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં નવી ઓળખ ઉભી કરી બીજી પત્ની અને તેના બાળકો સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું હતું. આસપાસના લોકો તેને સંજય તરીકે જ ઓળખતા હતા. એટલું જ નહીં, તેની સાથે રહેતા બાળકો અને પરિવારના ઘણા સભ્યોને પણ તેના ગુનાહિત ઇતિહાસ અંગે કોઈ જાણકારી નહોતી.
આરોપીએ પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં ફાઈનાન્સ ઓફિસ શરૂ કરી નવી ઓળખ સાથે વ્યવસાય પણ શરૂ કર્યો હતો. પરિવારથી અલગ રહી તેણે પોતાની ઓળખ અને ગુપ્તતા જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ACP ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે વર્ષો સુધી ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક જીવન જીવ્યું હતું. નામ બદલવાથી લઈને અલગ રહેઠાણ, નવો વ્યવસાય અને નવી સામાજિક ઓળખ ઉભી કરી તેણે પોલીસથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સતત ટેકનિકલ એનાલિસિસ, ફિલ્ડ વર્ક, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને વિવિધ દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરાતા આખરે આરોપીની નવી ઓળખ અને ન્યૂ રાણીપ સ્થિત રહેઠાણ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી.
ACP ભરત પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સંપૂર્ણપણે સંજય તરીકે જ જીવન જીવતો હતો અને આસપાસના લોકો માટે તેની જૂની ઓળખ સંપૂર્ણ અજાણી હતી. તેમ છતાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની સચોટ અને સતત તપાસના આધારે આખરે આરોપીને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે.
વર્ષો સુધી સંજય બની જીવી રહેલો આ આરોપી આખરે કાયદાના સકંજામાં આવી ગયો છે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શહેરના સૌથી જૂના અને ચકચારી કેસોમાંના એક કેસનો મહત્વનો ભેદ ઉકેલ્યો છે અને હાલ તેને સજા પૂર્ણ કરવા માટે જેલ હવાલે કરાયો છે.