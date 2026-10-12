મધ્યપ્રદેશ લેપા હત્યાકાંડનો આરોપી હરિયાણાથી ઝડપાયો, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા
મધ્યપ્રદેશના ચકચારી લેપા હત્યાકાંડમાં 30 હજારનું ઇનામ ધરાવતો ફરાર આરોપી ઝડપાયો છે.
Published : October 12, 2026 at 3:07 PM IST
અમદાવાદ: મધ્યપ્રદેશના ચકચારી લેપા હત્યાકાંડમાં 30 હજારનું ઇનામ ધરાવતો ફરાર આરોપી ઝડપાયો છે. એક જ પરિવારના છ સભ્યોની હત્યાના આ કેસમાં આરોપી વર્ષોથી ઓળખ છુપાવીને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં રહેતો હતો. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે.
જમીન વિવાદમાં કરી હતી એક જ પરિવારના 6 લોકોની હત્યા
આ સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત વર્ષ 2013ના જમીન વિવાદથી થઈ હતી. મુરેના જિલ્લાના લેપા ગામમાં બે પરિવારો વચ્ચેની જૂની અદાવત દરમિયાન હાલના આરોપી રામુસિંહ ધીરસિંહ તોમરના કાકા અને મોટા કાકાની હત્યા થઈ હતી. ત્યારથી બંને પરિવારો વચ્ચે વેરની લાગણી વધુ ઘેરી બની હતી.
ત્યારબાદ 5 મે, 2023ના રોજ રણજીતસિંહ મુન્નેસિંહ તોમરના પરિવારની દીકરીનાં લગ્ન પ્રસંગે પરિવારજનો ગામમાં એકત્ર થયા હતા. આ દરમિયાન જૂની અદાવતને પગલે તેમના પર બંદૂકોથી અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં એક જ પરિવારના છ સભ્યોનાં મોત થયાં હતાં, જેમાં ત્રણ પુરુષો અને ત્રણ મહિલાઓનો સમાવેશ થતો હતો.
આ હત્યાકાંડ બાદ સિહોનિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં નવ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે વિશેષ તપાસ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી અને ₹30 હજારનું ઇનામ જાહેર કરાયું હતું.
હવે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને માહિતી મળી કે આ કેસનો ફરાર આરોપી ગુરુગ્રામના ગોપાલપુર GIDC વિસ્તારમાં આવેલી વેરહાઉસમાં કામ કરે છે. ટીમે ગઢી–હરસરુ રોડ પર વોચ ગોઠવી રામુસિંહ ધીરસિંહ તોમરને ઝડપી પાડ્યો હતો. પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે હત્યાકાંડ બાદ તે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં ઓળખ છુપાવીને રહ્યો હતો. સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને છૂટક મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. છેલ્લા એક વર્ષથી ગુરુગ્રામની વેરહાઉસમાં કામ કરતો હતો. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરીને તેને ઝડપી પાડ્યો છે.
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના DCP અજીત રાજયનના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્યપ્રદેશના લેપા હત્યાકાંડમાં ફરાર આરોપી રામુસિંહ ધીરસિંહ તોમર ગુરુગ્રામમાં ઓળખ છુપાવીને રહેતો હોવાની માહિતી મળી હતી જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે વોચ ગોઠવી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. હાલ આરોપીને મધ્યપ્રદેશના સિહોનિયા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. હવે પોલીસ તપાસમાં હત્યાકાંડમાં આરોપીની ચોક્કસ ભૂમિકા અને અન્ય ફરાર આરોપીઓ અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.
હવે તેને મધ્યપ્રદેશના સિહોનિયા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
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