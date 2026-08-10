કલોલની સગીરા પર દુષ્કર્મ બાદ મોતના કેસમાં આરોપીને બે દિવસનો પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર
આ ઘટનામાં પોલીસે આરોપી યુવકને કોર્ટમાં રજૂ કરીને બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
Published : August 10, 2026 at 9:46 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરમાં ચાર દિવસ પહેલાં એક ચકચારી બનાવ બન્યો છે. પેથાપુરમાં રહેતા યુવાને તેની સગીર પ્રેમિકાને ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ જઈને બળાત્કાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ સગીરાને અત્યંત રક્તસ્ત્રાવ થતાં મલ્ટી ઓર્ગન ફેલ્યોર થયું અને તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનામાં પોલીસે આરોપી યુવકને કોર્ટમાં રજૂ કરીને બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાની સગીરા પર તેના 22 વર્ષીય પ્રેમી, પેથાપુર ખાતે રહેતા દિશાંત ઉર્ફે દીપ ભરતભાઈ શર્મા દ્વારા આચરવામાં આવેલા અમાનુષી દુષ્કર્મ બાદ સારવાર દરમિયાન મોત નીપજતાં ભારે અરેરાટી સાથે ચકચાર મચી ગઈ છે. યુવકે સગીરાને જાળમાં ફસાવીને અમાનુષી અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. દુષ્કર્મના કારણે સગીરાને ગુપ્તાંગમાં અતિશય રક્તસ્ત્રાવ થતાં આંતરડા અને કિડનીમાં ગંભીર ઇન્ફેક્શન ફેલાઈ ગયું હતું.
ચાર-ચાર હોસ્પિટલો બદલવા છતાં અને ત્રણ દિવસ સુધી બેભાન હાલતમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાધા બાદ મલ્ટી ઓર્ગન ફેલ્યોર થવાના કારણે શનિવારે મોડી રાત્રે સગીરાએ દમ તોડી દીધો હતો. આ સમગ્ર ઘટના બાદ પેથાપુર પોલીસ મથકમાં આરોપી યુવાન સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસે તેની ગઈકાલે ધરપકડ કરી લીધી હતી.
આ સ્થિતિમાં તેને ગાંધીનગર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટ દ્વારા તેના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી યુવાને સગીરાને લઈ જવા માટે જે મોપેડનો ઉપયોગ કર્યો હતો તેને પણ પોલીસ જપ્ત કરશે. ગુના સમયે પહેરેલા કપડાં તેમજ અન્ય પુરાવાઓ પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ અર્થે કબજે કરવામાં આવશે. આ ગુનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.