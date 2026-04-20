ઉનામાં ચોરી કરી 23 વર્ષથી ફરાર ઘરફોડ ચોરીનો આરોપી કેશોદથી ઝડપાયો, પોલીસને મોટી સફળતા મળી

લાંબા સમયથી પોલીસને ચકમો આપતો આ આરોપી કેશોદમાંથી ઝડપાતા જુનાગઢ રેન્જ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

Published : April 20, 2026 at 5:10 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2003માં નોંધાયેલા ઘરફોડ ચોરીના ગંભીર ગુનામાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ફરાર રહેલો આરોપી આખરે પોલીસના હાથે ચડી ગયો છે. લાંબા સમયથી પોલીસને ચકમો આપતો આ આરોપી કેશોદમાંથી ઝડપાતા જુનાગઢ રેન્જ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

માહિતી મુજબ, તા. 25 નવેમ્બર 2003ના રોજ ઉના પો.સ્ટે.માં ગુનો નં. 261/2003 આઇપીસી કલમ 454, 457 અને 380 હેઠળ નોંધાયો હતો. આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી રામજીભાઇ ઉર્ફે રામા ટાભાભાઇ ગોહીલ રહે. કોબ ગામ, તા. ઉના, જી. ગીર સોમનાથ,તે સમયથી જ ફરાર થઈ ગયો હતો અને વર્ષો સુધી પોલીસથી બચતો રહ્યો હતો.

જૂનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે વિશેષ અભિયાન હાથ ધરાયું હતું. આ દરમિયાન પોલીસને હ્યુમન સોર્સ તેમજ ટેકનિકલ માહિતીના આધારે ચોક્કસ બાતમી મળી કે આરોપી કેશોદ વિસ્તારમાં હાજર છે.

આ બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક દરોડો પાડી કેશોદ ખાતે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની ઓળખ પુષ્ટિ કરી અને પૂછપરછ દરમિયાન ગુનાથી સંબંધિત વિગતો મેળવી છે. ત્યારબાદ આરોપીને કાનૂની કાર્યવાહી માટે કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોપવામાં આવ્યો છે.

આ સમગ્ર કામગીરીમાં જુનાગઢ રેન્જના અધિકારીઓ અને પોલીસ સ્ટાફે સંયુક્ત રીતે પ્રશંસનીય કામગીરી બજાવી છે. 23 વર્ષ બાદ આરોપીની ધરપકડ થવાથી પોલીસની કાર્યક્ષમતા, દૃઢતા અને સતત પ્રયાસોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

