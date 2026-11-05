વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહનો મોટો આક્ષેપઃ "PTC કોલેજો એડમિશન માટે માંગે છે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ડોનેશન"
વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહે PTC કોલેજમાં એડમિશન માટે મોટું ડોનેશન માંગવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપ સાથે શિક્ષણ વિભાગને રજુઆત કરી છે.
Published : November 5, 2026 at 3:57 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતની સેલ્ફ ફાઈનાન્સ PTC કોલેજોમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમિયાન ગેરકાયદે ડોનેશન વસૂલવામાં આવતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપ વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ કર્યા છે. યુવરાજસિંહે આ ગંભીર આક્ષેપ સાથે શિક્ષણ વિભાગને રજૂઆત કરી હતી. રાજ્યમાં PTC કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નિયત ફી કરતાં અનેકગણી રકમ ડોનેશન પેટે માંગવામાં આવતી હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે.
યુવરાજસિંહના આક્ષેપ મુજબ, સેલ્ફ ફાઈનાન્સ PTC કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી ફી આશરે રૂ. 20 હજાર છે, પરંતુ કેટલીક કોલેજો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી રૂ. 1 લાખથી લઈને રૂ. 5 લાખ સુધીની રકમ ડોનેશન તરીકે માંગવામાં આવતી હોવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. આક્ષેપોને સમર્થન આપવા માટે તેમણે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ્સ, વોટ્સએપ ચેટ્સ અને અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ શિક્ષણ વિભાગ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા.
તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કેટલીક કોલેજોમાં મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકોના નામે લાખો રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફોર્મ નહીં આપવાથી લઈને પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલી ઊભી કરવા સુધીના કિસ્સાઓ પણ સામે આવ્યા છે. મેરિટના આધારે પ્રવેશ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને પણ વધારાના નાણાં ચૂકવવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હોવાનો ગંભીર આરોપ તેમણે લગાવ્યો હતો.
યુવરાજસિંહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરત, મહેસાણા, મોરબી અને બોટાદ સહિતના જિલ્લાઓમાં આવેલી કેટલીક સેલ્ફ ફાઈનાન્સ PTC કોલેજો સામે ડોનેશન વસૂલાતની ફરિયાદો મળી છે. કોલેજ સંચાલકો અને વચેટિયાઓના નેટવર્ક મારફતે બેઠકોનું વેચાણ થતું હોવાની પણ તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓને કારણે સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ મામલે યુવરાજસિંહે સરકાર સમક્ષ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ પણ કરી છે. જેમાં મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો માટે પણ સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ કાઉન્સિલિંગ પ્રક્રિયા અમલી બનાવવી, આક્ષેપિત કોલેજોની તપાસ કરી તેમની માન્યતા રદ કરવી તેમજ ડોનેશન વસૂલાતમાં સંડોવાયેલા ટ્રસ્ટીઓ અને વચેટિયાઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
હવે યુવરાજસિંહ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવાઓના આધારે શિક્ષણ વિભાગ કેવા પ્રકારની તપાસ હાથ ધરે છે અને આક્ષેપિત કોલેજો સામે શું કાર્યવાહી કરે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
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