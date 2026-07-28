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સાવરકુંડલામાં દિવાળીના કોકડા બનાવતી વખતે દુર્ઘટના: 17 વર્ષીય યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, કોકડા બનાવવા માટે કોલસો, સૂરોખાર અને ગંધક જેવા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 5:30 PM IST

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સાવરકુંડલા: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા પરંપરાગત કોકડા (ઇન્ગોરીયા) બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન સાવરકુંડલામાં ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. હર્બલ દારૂખાનામાંથી કોકડા તૈયાર કરતી વખતે અચાનક તિખારો ઉડતા આગ ભભૂકી ઊઠી હતી, જેમાં 17 વર્ષીય કિશન બાબુભાઈ મકવાણા ગંભીર રીતે દાઝ્યો હતો. યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, કોકડા બનાવવા માટે કોલસો, સૂરોખાર અને ગંધક જેવા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિક ઘંટીમાં શોર્ટ સર્કિટ થવાથી અથવા પ્રક્રિયા દરમિયાન તિખારો ઉડતા આગ લાગી હતી, જેના કારણે સમગ્ર ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સાવરકુંડલા પોલીસ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. સમગ્ર બનાવ અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

સાવરકુંડલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.બી. સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ગોરીયા બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન તિખારો ઉડતા આ દુર્ઘટના બની હતી. ગંભીર રીતે દાઝેલા યુવકનું રાજકોટમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ ચાલી રહ્યું છે અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે."

આ દુર્ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. દિવાળી જેવા તહેવારોમાં ફટાકડા અથવા દારૂખાનાં સંબંધિત સામગ્રી તૈયાર કરતી વખતે અત્યંત સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઉજાગર કરી છે.

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DIWALI SNACKS IN SAVARKUNDLA

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