થરાદના આજાવાડામાં દુઃખદ ઘટના, કેનાલમાં પાણી પીવા જતા બે બાળકોના મોત
બંને બાળકો કેનાલમાં પાણી પીવા માટે ગયા હતા તે સમયે અચાનક જ બંને બાળકોનો પગ લસપતા કેનાલના ઊંડા પાણીમાં બંને ઘરકાવ થયા હતા.
Published : October 19, 2025 at 2:51 PM IST
વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાના આજાવાડા ગામે દુઃખદ ઘટના બની છે. પાણી પીવા જતા બે બાળકોને મોત મળ્યું છે. પગ લસપતા બંને બાળકો કેનાલમાં ઘરકાવ થયા હતા જે બાદ જાણ થતા ફાયર વિભાગ દ્વારા બંનેના મૃતદેહોને બહાર કાઢીને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
થરાદ તાલુકાના આજાવાડા ગામમાં પાણી પીવા જતા બે બાળકો કેનાલમાં ડૂબી જતા મોત થયા છે. બંને બાળકો કેનાલમાં પાણી પીવા માટે ગયા હતા તે સમયે અચાનક જ બંને બાળકોનો પગ લસપતા કેનાલના ઊંડા પાણીમાં બંને ઘરકાવ થયા હતા, જેના કારણે બંને બાળકો ડૂબી જવાથી તેમના મોત થયું છે. ઘટનાની જાણ તાત્કાલિક થરાદ ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવતા ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચીને કેનાલમાંથી બંને બાળકોના મૃતદેહોને બહાર કાઢી થરાદ સરકારી હોસ્પિટલમાં પીએમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
મૃતક બંને બાળકો થરાદ તાલુકાના આજાવાડા ગામના અરવિંદ ઠાકોર અને શૈલેષ ઠાકોર હોવાનું સામે આવ્યું છે. એક જ ગામના અને એક જ સમાજના કુમળી વયના બાળકોના મોત થતા પરિજનો અને સગા સંબંધીઓના ટોળેટોળા હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. આ દુઃખદ ઘટનાના કારણે સમગ્ર આજાવાડા ગામ શોકમાં ડૂબ્યું છે. થરાદ પોલીસે બંને મૃતદેહોનું પીએમ કરાવીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. થરાદ નજીક આવેલ નર્મદા કેનાલમાં અનેકવાર આપઘાત કરવાના બનાવો અને ડૂબી જવાથી મોત થવાના બનાવો વધી રહ્યા છે ત્યારે કેનાલના ફરતે ફેન્સીંગ જાળી તેમજ સુરક્ષા ગોઠવવા માટે લોકમાંગ ઊઠવા પામી છે.
કેનાલમાં પાણી પીવા જતા અચાનક જ બે બાળકોના મોત થયા થયાની દુઃખદ ઘટનાથી આવી પડેલી અણધારી આફતથી પરિવાર ભાંગી પડયો છે. કુમળી વયના બે બાળકોના મોત થતા સમાજ જ નહીં પરંતુ આખાય ગામમાં શોકનુ મોજુ ફરી વળ્યું છે. મહત્વનું છે કે કેનાલમાં થતી આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે તંત્ર એ પણ જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ જેથી કરીને આવી દુઃખદ ઘટનાઓને ટાળી શકાય.
