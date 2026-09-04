સાતમ-આઠમનો ઉન્માદ શોકમાં ફેરવાયો; ઉના-તુલસીશ્યામ રોડ પર કાર-બાઈક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત: બે પિતરાઈના કમકમાટીભર્યા મોત
કંસારી ગામ નજીક કાર અને બાઈક વચ્ચે ટક્કર, બંને વાહનો રોડની સાઈડના ઊંડા ખાડામાં ખાબક્યા, અકસ્માત બાદ કાર સ્થળે મૂકી સવાર લોકો ફરાર
Published : September 4, 2026 at 6:13 PM IST
ગીર-સોમનાથ: સાતમ-આઠમના તહેવારની રજાઓ વચ્ચે ઉના-તુલસીશ્યામ રોડ પર પ્રવાસીઓની અવર-જવર વધી છે, ત્યારે ઉના તાલુકાના કંસારી ગામ નજીક આજે બપોરના સમયે સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં બે યુવાન પિતરાઈ ભાઈઓના કરૂણ મોત નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, કંસારી ગામ નજીક ભૂતડાદાદાના મંદિર પાસે WegonR કાર અને બાઈક વચ્ચે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. સામેથી આવી રહેલી કાર અને બાઈક વચ્ચે ધડાકાભેર ટક્કર થતાં બંને વાહનો રોડની સાઈડમાં આવેલા પાંચ ફૂટથી વધુ ઊંડા ખાડામાં ખાબક્યાં હતાં અને તેમના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત થયા હતા.
ભડિયાદરના બે યુવાનોના કરૂણ મોત
અકસ્મતમાં ભડિયાદર ગામના કુલદીપ ભાણજીભાઈ સોલંકી (ઉં.17) અને જીગર બટુકભાઈ સોલંકી (ઉં.21) ને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માતની ગંભીરતા એટલી હતી કે બંને યુવાનોનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ બંને યુવાનો ભડિયાદર ગામથી બાઈક પર ઉના તરફ આવી રહ્યા હતા. ત્યારે કંસારી નજીક આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
અકસ્માત બાદ પરિવારજનોમાં આક્રંદ
અકસ્માતની જાણ થતાં આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. બનાવને પગલે રસ્તા પર ટ્રાફિકની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં મૃતક યુવાનોના પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. યુવાનોના મોતના સમાચાર સાંભળીને પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ ફેલાયો હતો. બંને મૃતદેહોને જરૂરી કાર્યવાહી માટે ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ ખાતે પણ પરિવારજનો, સગા-સંબંધીઓ અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો એકત્ર થતાં ગમગીનીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
અકસ્માત બાદ કાર સ્થળ પર જ મૂકી ચાલક ફરાર
અકસ્માત બાદ કારમાં સવાર લોકો કારને ઘટનાસ્થળે જ મૂકીને ત્યાંથી નીકળી ગયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. અકસ્માતમાં સંડોવાયેલી વેગનઆર કારનો નંબર GJ-06-FQ-4365 હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
બનાવની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને અકસ્માત અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી. કાર ચાલક સહિત કારમાં સવાર લોકો અંગે માહિતી મેળવવા તેમજ અકસ્માતના ચોક્કસ કારણ અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
તહેવારની ખુશી વચ્ચે ભડિયાદરમાં શોક
હાલ સાતમ આઠમના તહેવારની રજાઓ ચાલી રહી છે. તહેવારને લઈને દિવ, તુલસીશ્યામ, સોમનાથ, દ્રોણેશ્વર સહિતના પ્રવાસન અને ધાર્મિક સ્થળોએ પ્રવાસીઓની અવર જવર વધી છે. આવા સમયે ઉના તુલસીશ્યામ રોડ પર પણ વાહનોની સંખ્યા વધી રહી છે. તહેવારની તૈયારીઓ અને ખુશીના માહોલ વચ્ચે ભડિયાદર ગામના બે યુવાનોના અકસ્માતમાં મોતના સમાચાર મળતાં બંને પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. બે યુવાનોના અકાળે મોતથી ભડિયાદર ગામમાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે.
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