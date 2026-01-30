ગોંડલ-આટકોટ હાઈવે પર કાળમુખો અકસ્માત: કાર પુલ નીચે ખાબકતા બાળક સહિત 3 લોકો જીવતા ભૂંજાયા
રાજકોટ: રાજકોટના ગોંડલ-આટકોટ હાઈવે પર આજે વહેલી સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. મોટા માંડવા અને મોટા દડવા વચ્ચે કાર 8 ફૂટ ઊંચા પુલ પરથી નીચે ખાબકતા ભીષણ આગ લાગી હતી. દરવાજા જામ થઈ જતા માસૂમ બાળક સહિત ત્રણ લોકો કારમાં જીવતા ભૂંજાયા હતા. પોલીસે મૃતકોની ઓળખ માટે તપાસ હાથ ધરી છે.
ગોંડલ-આટકોટ હાઈવે પર આજે (30 જાન્યુઆરી) વહેલી સવારે એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મોટા માંડવા અને મોટા દડવા ગામ વચ્ચે પસાર થતી એક હ્યુન્ડાઈ 'ઓરા' કાર પુલ પરથી નીચે ખાબકતાં તેમાં સવાર એક બાળક સહિત ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, સવારે પોણા છ વાગ્યાના સુમારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. પૂરઝડપે જઈ રહેલી કારના ચાલકે સ્ટેરીંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા કાર રોડ પરથી ઉતરીને 8 ફૂટ ઊંડા પુલ નીચે ઊંધી પટકાઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કાર પલટી મારી જતા તેના દરવાજા લોક થઈ ગયા હતા અને ઈંધણ લીકેજ અથવા શોર્ટ સર્કિટને કારણે કારમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. પરિણામે, કારમાં સવાર માસૂમ બાળક અને અન્ય બે વ્યક્તિઓને બહાર નીકળવાની તક મળી ન હતી અને તેઓ કારની અંદર જ જીવતા ભુંજાઈ ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતા ગોંડલ નગરપાલિકાની ફાયર ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને પાણીનો મારો ચલાવી આગ બુઝાવી હતી. જોકે, ત્યાં સુધીમાં અંદર બેઠેલા લોકો બળીને ભડથું થઈ ચૂક્યા હતા. કારનું પડીકું વળી ગયું હોવાથી ફાયર જવાનોએ હાઈડ્રોલીક કટરની મદદથી પતરા કાપીને માનવ અવશેષો બહાર કાઢ્યા હતા.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સ્થળ પર પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી એક પર્સ મળી આવ્યું છે, જેના દસ્તાવેજો તથા કારના ચેસિસ નંબરના આધારે મૃતકોની ઓળખ મેળવવા તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં વહેલી સવારના ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાથી અથવા ચાલકને ઊંઘનું ઝોકું આવી જતા આ અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. હાલ ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અને ડીએનએ ટેસ્ટ માટે રાજકોટ ફોરેન્સિક લેબ (FSL) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
