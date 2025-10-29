ETV Bharat / state

દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર ભયાનક અકસ્માત: Google Mapsના ભરોસે બંધ રોડ પર ઘૂસેલી ઈકો કાર માટીના પૂરાણમાં પલટી; જાનહાનિ ટળી

અધૂરા રહેલા એક્સપ્રેસવેના માર્ગ પર Google Mapsના ભરોસે ઘૂસેલી એક ઈકો (Eeco) કાર માટીના પૂરાણમાં ધસી જઈને પલટી મારી ગઈ હતી.

Published : October 29, 2025 at 3:02 PM IST

સુરત: માંગરોળ તાલુકાના મોટી નરોલી ગામ નજીકથી પસાર થતા દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર અડધી રાત્રે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ચાલુ ન હોય તેવા અને અધૂરા રહેલા એક્સપ્રેસવેના માર્ગ પર Google Mapsના ભરોસે ઘૂસેલી એક ઈકો (Eeco) કાર માટીના પૂરાણમાં ધસી જઈને પલટી મારી ગઈ હતી.

કારણ:

કિમથી અના સુધીનો ફેઝ ચાલુ હોવા છતાં, ભરૂચ તરફના ફેઝમાં સિઆલજ ગામ પાસે હાઈ ટેન્શન લાઇન ક્રોસિંગના વળતર બાબતે ખેડૂતોનો વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. આ વિરોધના પગલે અંદાજે 300થી 400 ફૂટનું એક્સપ્રેસવેનું કામ અધૂરું છોડી દેવાયું છે, જ્યાં હાલ માટી પુરાણનું કામ ચાલી રહ્યું છે.

સૌથી મોટી બેદરકારી:

અધૂરા રસ્તા પર રાત્રિના સમયે વાહનચાલકોને ચેતવવા માટે યોગ્ય બેરિકેડિંગ કે માર્ગનિર્દેશક ચિહ્નો (બેરિકેડ ટેપિંગ)નો અભાવ હતો.

અકસ્માતની વિગતો:

  • ગઈ મોડી રાત્રે આશરે દોઢ વાગ્યાના સુમારે એક ઈકો કાર ચાલક Google Mapsના દિશાનિર્દેશ પર ભરૂચ તરફના આ અધૂરા એક્સપ્રેસવે પર ચઢી ગયો હતો.
  • રાત્રિના અંધારામાં અને યોગ્ય ચેતવણીના અભાવે કાર ચાલકને આગળ રસ્તો બંધ છે અને ત્યાં માટી પુરાણનું કામ ચાલે છે તેનો ખ્યાલ ન રહ્યો.
  • કાર ચાલકે તીવ્ર ગતિએ કાર સીધી માટી પુરાણની જગ્યાએ હંકારી મૂકતા કાર માટીના કીચડમાં ખૂંપી ગઈ અને ભયાનક રીતે પલટી મારી ગઈ.

નસીબજોગે જાનહાનિ ટળી:

  • અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે કાર સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ, પરંતુ નસીબજોગે કારમાં સવાર કોઈ પણ વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી ન હતી.
  • સવારે એક્સપ્રેસવેનું કામ કરતા કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા મશીનરીની મદદથી પલટી મારેલી કારને માટીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી.

તંત્ર સામે સવાલો:

આ ઘટનાએ એક્સપ્રેસવેના કોન્ટ્રાક્ટરો અને સંબંધિત ઓથોરિટીની બેદરકારી પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ચાલુ ન હોય તેવા અને જ્યાં નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તેવા સ્થળો પર રાત્રિના સમયે યોગ્ય બેરિકેડિંગ અને લાઇટિંગની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક કરવા માંગ ઊઠી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા ગંભીર અકસ્માતો ટાળી શકાય.

