અમરેલી-સાવરકુંડલા હાઇવે પર અકસ્માત; ST બસ ચાલક સહિત 4 લોકોના મોત; ત્રણ ઘાયલ
શેત્રુંજી નદીના પુલ પાસે બાઈક અને એસટી બસ વચ્ચે ગંભીર અકસ્માત, બસ ખાળિયામાં ઉતરી ગઈ, 3 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ
Published : November 20, 2026 at 12:56 PM IST
અમરેલી: અમરેલી-સાવરકુંડલા સ્ટેટ હાઈવે પર શેત્રુંજી નદીના પુલ નજીક મંદિર પાસે એસટી બસ અને બાઈક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે એસટી બસ રસ્તા પરથી ઉતરી ખાળિયામાં પડી હતી. આ દુર્ઘટનામાં ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. મૃતકોમાં ST બસના ચાલકનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ST બસ અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત
મળતી માહિતી અનુસાર, સાવરકુંડલાથી અમરેલી તરફ આવી રહેલી એસટી બસ શેત્રુંજી નદીના પુલ નજીક મંદિર પાસે પહોંચતા બાઈક સાથે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત બાદ એસટી બસ ચાલકે કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને બસ રસ્તા પરથી ઉતરી ખાળિયામાં જઈ પડી હતી. અકસ્માતની ગંભીરતાને પગલે ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી અને દોડધામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.
અકસ્માતમાં ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. અકસ્માતમાં એસટી બસના ચાલકનું પણ મોત નીપજ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ઘાયલોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ઘાયલ તમામ લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં અમરેલી તાલુકા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને અકસ્માત અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી. અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર વાહનચાલકોમાં પણ ગભરાટ ફેલાયો હતો. સાવરકુંડલાના ડેપો મેનેજર વિમલ નથવાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમરેલી સાવરકુંડલા રૂટ ની બસ હતી અને શેત્રુંજી નદીના પુલ પાસે અકસ્માત થયો છે ત્યારે એસટી વિભાગનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યો છે અને ST ડ્રાઇવરનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે અને આગળની કાર્યવાહી એસટી વિભાગ હાલ કરી રહ્યું છે.
અકસ્માતની ઘટનાને લઇને અમરેલીના Dysp ચિરાગ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતા અમરેલી રૂલર પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી અને તાકીદે ઘાયલોને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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