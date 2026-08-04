કોડીનારના છારા ગામે દરિયાકાંઠે દુર્ઘટના: પાંચ કિશોરો ડૂબ્યા, માછીમારોએ ત્રણને બચાવ્યા; બેની ડ્રોનની મદદથી શોધખોળ શરૂ
બે કિશોરો હજુ પણ લાપતા હોવાથી તેમની શોધખોળ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
Published : August 4, 2026 at 7:16 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના છારા ગામ નજીક મંગળવારે દરિયામાં ડૂબી જવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. દરિયા કિનારે ફરવા ગયેલા પાંચ કિશોરો દરિયાના જોરદાર પ્રવાહમાં સપડાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક માછીમારોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી અને ત્રણ કિશોરોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. જોકે બે કિશોરો હજુ પણ લાપતા હોવાથી તેમની શોધખોળ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પાંચેય કિશોરો છારા ગામના રહેવાસી અને અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે. જેમાં કેટલાક ધોરણ-10 અને કેટલાક ધોરણ-11માં અભ્યાસ કરે છે. બપોરના સમયે તેઓ દરિયા કિનારે ફરવા ગયા હતા. દરમિયાન બે કિશોરો દરિયામાં ન્હાવા માટે ઉતર્યા હતા. અચાનક ઊંડા પાણી અને જોરદાર કરંટમાં સપડાતાં તેઓ ડૂબવા લાગ્યા હતા. મિત્રોને બચાવવા અન્ય ત્રણ કિશોરો પણ દરિયામાં ઉતર્યા હતા, પરંતુ તેઓ પણ દરિયાના પ્રચંડ પ્રવાહમાં સપડાઈ ગયા હતા.
દરમિયાન નજીકમાં હાજર સ્થાનિક માછીમારોએ ઘટના નિહાળતાં જ વિલંબ કર્યા વગર દરિયામાં ઝંપલાવ્યું હતું. ભારે જહેમત બાદ ત્રણ કિશોરોને સલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બચાવાયેલા કિશોરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ઘટનામાં 16 વર્ષીય નિર્મળ હમીરભાઈ ચુડાસમા અને 16 વર્ષીય ભાવસિંહ ભરતભાઈ ચુડાસમા દરિયાના પ્રવાહમાં તણાઈ જતાં લાપતા બન્યા છે. બંનેની શોધખોળ માટે સ્થાનિક માછીમારો, તંત્ર અને બચાવ ટીમો દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. દરિયાના વિશાળ વિસ્તારમાં તપાસ માટે ડ્રોન કેમેરાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી શોધ કામગીરી વધુ ઝડપી અને અસરકારક બની શકે.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને ગ્રામજનો પણ દરિયા કિનારે પહોંચી ગયા હતા. પરિવારજનોમાં ચિંતા અને વ્યાકુળતા જોવા મળી રહી છે, જ્યારે સમગ્ર છારા ગામમાં ગમગીનીનો માહોલ છવાયો છે. બચાવ કામગીરી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તંત્ર દ્વારા સ્થળ પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
દરિયામાં વરસાદી મોસમ દરમિયાન જોરદાર કરંટ અને અચાનક ઊંડાણના કારણે અકસ્માતો બનવાની શક્યતા વધુ રહેતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં સાવચેતી રાખવા અને જોખમી વિસ્તારોમાં દરિયામાં ન ઉતરવા તંત્ર દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં લાપતા બંને કિશોરોની શોધખોળ સતત ચાલુ છે અને સમગ્ર પંથકની નજર બચાવ અભિયાન પર મંડાયેલી છે.