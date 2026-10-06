ભાવનગર: હાઇવેના સર્વિસ રોડ પર ઉભેલા ટ્રક પાછળ કાર ઘુસી જતા અકસ્માત, અલંગ જતા 6 લોકોના મોત
ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર ત્રાપજ ગામ નજીક ઉભેલા ટ્રક ટ્રેલરની પાછળ બોલેરો કાર ઘુસી ગઈ હતી.
Published : October 6, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 1:29 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર ત્રાપજ ગામ નજીક અકસ્માત થયો હતો. આ અકસ્માત સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર અલંગ નજીક આવેલા ત્રાપજ ગામ પાસે બન્યો છે. ત્રાપજ ગામ પાસે શિવ શક્તિ હોટલ નજીક અકસ્માતની ઘટના બની હતી. ઉભેલા ટ્રક ટ્રેલરની પાછળ બોલેરો કાર ઘૂસી ગઈ હતી જેને પગલે કારમાં સવાર 6 લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા છે. બનાવ બાદ પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉભેલા ટ્રેલર ટ્રકમાં ઘૂસી કાર
ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર ત્રાપજ ગામ નજીક ઉભેલા ટ્રક ટ્રેલરની પાછળ બોલેરો કાર ઘુસી ગઈ હતી. ત્રાપજ ગામ પાસે આવેલી શિવ શક્તિ હોટલની પાસે સર્વિસ રોડ ઉપર ઉભેલા ટ્રક ટ્રેલર પાછળ કાર ઘુસી જતા સ્થળ ઉપર મૃત્યુની ઘટના ઘટી છે. ભાવનગરથી કાર અલંગ જઇ રહી હતી ત્યારે સર્વિસ રોડ ઉપર ઉભેલા ટ્રક ટ્રેલર પાછળ બોલેરો કાર ઘૂસી ગઈ હતી. બનાવ બન્યા બાદ આસપાસના લોકોના ટોળા એકત્રિત થઈ ગયા હતા. ટ્રક ટેલરનું પાછળનું વ્હિલ નીકળી ગયું હતું જ્યારે કારના આગળનો બોનેટનો ભાગનો ભુક્કો બોલી ગયો હતો.
ટ્રક અને મૃતકો જતા હતા અલંગમાં
ભાવનગરથી બોલેરો કારમાં સાત લોકો અલંગ વ્યવસાય માટે જઈ રહ્યા હતા. અલગ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે GJ 04 EP 2599 બોલેરો કારમાં સાત લોકો અલંગમાં આવેલા પ્લોટ નંબર 38માં કામ માટે આવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન શિવ શક્તિ હોટલ પાસે ઊભેલા RJ 31 GA 2599 નંબરના ટ્રક ટેલર પાછળ બોલેરો કાર ઘુસી જતા બનાવ બનવા પામ્યો છે. જો કે આ બનાવમાં કુલ છ લોકોના મોત નીપજ્યા છે જ્યારે એક વ્યક્તિ હજુ સારવારમાં છે. સમગ્ર ઘટના કઈ રીતે બની તેને લઈને પોલીસે તપાસ આદરી છે.
મૃતકોના નામ અને સારવારમાં રહેલા શખ્સ
અલંગ પોલીસ સ્ટેશનના જણાય એવા પ્રમાણે બોલેરો કારમાં સવાર સાત લોકો પૈકી છ લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા છે જેમાં વિજયભાઈ ચંદુભાઈ વોરા, પિયુષભાઈ બીપીનચંદ્ર શાહ, પ્રિતેશભાઈ બીપીનચંદ્ર ભાયાણી, ભાર્ગવભાઈ ગોસાઈ, હિરેનભાઈ મહેતા અને યોગેશભાઈ શાહ નામના વ્યક્તિનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે. જ્યારે સારવારમાં જયેશભાઈ હિંમતભાઈ વાસાણી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું. જો કે આ ઘટનાને લઈને પોલીસે તપાસ આદરી છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે તમામ મૃતકો અને ઇજાગ્રસ્ત ભાવનગરના રહેવાસી છે.
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