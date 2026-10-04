ગીરસોમનાથઃ ઊના તરફ જઈ રહેલા ચાર મિત્રોની કાર ટ્રેક્ટર પાછળ ઘૂસી ગઈ, એકનું મોત, 3ની હાલત ગંભીર
ઉનાના બાયપાસ રોડ પર વર્સિંગપુરના વળાંક પાસે પથ્થર ભરેલા ટ્રેક્ટરની પાછળ બોલેરો કાર ઘૂસી જતા કારચાલકનું મોત નીપજ્યું હતું.
Published : October 4, 2026 at 1:53 PM IST
ગીરસોમનાથઃ ઊના તાલુકામાં લામધાર-વ્યાજપર ફોરલેન રોડના બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલા વર્સિંગપુરના વળાંક પાસે ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. કોડીનાર તરફથી ઉના તરફ આવી રહેલી બોલેરો કાર આગળ જઈ રહેલા પથ્થર ભરેલા ટ્રેક્ટરની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી જતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બોલેરો કારનો આગળનો આખો ભાગ ટ્રેક્ટરના પાછળના ભાગમાં ઘૂસી ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં કારચાલકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ મિત્રોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ગોંડલના વતની ચાર મિત્રો મનસુખ ખાણિયા, જીગ્નેશ મકવાણા, કુલદીપ ખાણિયા અને ક્રિપાલ ડાભી બોલેરો કારમાં સવાર થઈ કેસરિયા તરફથી ઉના તરફ આવી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન તેઓ લામધાર-વ્યાજપર ફોરલેન રોડના બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલા વર્સિંગપુરના વળાંક પાસે પહોંચ્યા હતા. આ સમયે તેમની આગળ પથ્થર ભરેલું ટ્રેક્ટર જઈ રહ્યું હતું.
બોલેરો કારે ટ્રેક્ટરની પાછળ જોરદાર ટક્કર મારતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કારનો આગળનો ભાગ ટ્રેક્ટરના પાછળના ભાગમાં ઘૂસી ગયો હતો અને બોલેરો કારનો આગળનો હિસ્સો ભારે નુકસાનગ્રસ્ત બન્યો હતો. અકસ્માતના કારણે કારમાં સવાર લોકો ફસાઈ ગયા હોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અકસ્માતનો જોરદાર અવાજ થતાં આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. બાયપાસ રોડ ઉપર અકસ્માત સર્જાતા થોડી જ વારમાં લોકોનાં ટોળાં એકઠાં થઈ ગયાં હતાં. સ્થાનિક લોકોએ અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત બનેલા લોકોને કારમાંથી બહાર કાઢવા માટે મદદ કરી હતી.
અકસમાતની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતાં 108ની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કારમાં સવાર ચારેય મિત્રોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
કારચાલકને છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજા, ઘટનાસ્થળે મોત
અકસ્માતમાં બોલેરો કારચાલક ક્રિપાલ ડાભીને છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માતમાં ગંભીર ઈજાના કારણે ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે કારમાં સવાર મનસુખ ખાણિયા, જીગ્નેશ મકવાણા અને કુલદીપ ખાણિયાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ત્રણેય ઈજાગ્રસ્તોને 108 મારફતે ઊના સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અહીં તબીબોએ તેમની પ્રાથમિક સારવાર હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્તોની સ્થિતિ અને વધુ સારવારની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રણેયને વધુ સારવાર અર્થે ઊનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
અકસમાતમાં કારચાલક ક્રિપાલ ડાભીના મોતની જાણ થતાં પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. મૃતકના મૃતદેહને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ઊના પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી શરૂ કરી તપાસ
અકસમાતની જાણ થતાં ઊના પોલીસની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની વિગતો મેળવી હતી અને અકસ્માત અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. બોલેરો કાર અને પથ્થર ભરેલા ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત કયા સંજોગોમાં સર્જાયો તે અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
વર્સિંગપુરના વળાંક પાસે સર્જાયેલા આ ગમખ્વાર અકસ્માતને પગલે બાયપાસ રોડ ઉપર થોડા સમય માટે લોકોની ભીડ એકઠી થઈ હતી. એક જ કારમાં મુસાફરી કરી રહેલા ગોંડલના ચાર મિત્રો પૈકી એક મિત્રનું અકસ્માતમાં મોત થતાં પરિવારજનો અને પરિચિતોમાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે. ત્રણ ઈજાગ્રસ્ત મિત્રોને વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવતા તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
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