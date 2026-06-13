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IITનું સપનું અધૂરું રહી ગયું: સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ

તાલાલા ચોકડી બ્રિજ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત; તેજસ્વી વિદ્યાર્થી અક્ષર ગઢિયા અને મોરબીના દેવ વિઠ્ઠલપરાનું મોત, એક યુવક સારવાર હેઠળ

સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ
સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 7:15 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ-સોમનાથ બાયપાસ માર્ગ પર તાલાલા ચોકડી બ્રિજ નજીક સર્જાયેલા ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માતે બે પરિવારોના સપનાઓ ચકનાચૂર કરી નાખ્યા છે. સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા નીકળેલા ત્રણ માસિયાઈ ભાઈઓમાંથી બે યુવાનોના મોત થતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

મૃતકોમાં વેરાવળના અક્ષર અરવિંદભાઈ ગઢિયા (ઉં. 18) અને મોરબીના દેવ અશોકભાઈ વિઠ્ઠલપરા (ઉં. 18)નો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે આર્યન વસંતભાઈ બરાસરા (ઉં. 18) ગંભીર ઇજાઓ સાથે સારવાર હેઠળ છે.

સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ
સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

અક્ષર ગઢિયા ધોરણ-12માં 90 ટકાથી વધુ ગુણ મેળવી દક્ષિણ ભારતની પ્રતિષ્ઠિત વેલ્લુર IITમાં પ્રવેશ મેળવવામાં સફળ રહ્યો હતો. તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ખુશી વહેંચવા અને શિક્ષણ અંગે માર્ગદર્શન મેળવવા માટે મોરબીથી તેના માસિયાઈ ભાઈઓ વેરાવળ આવ્યા હતા. ત્રણેય યુવાનો બાદમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે એક્ટિવા પર નીકળ્યા હતા.

સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ
સોમનાથ દર્શને જતાં માસિયાઈ બે ભાઈઓના મોત, પરિવારમાં શોકનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ સાંજે તાલાલા ચોકડી બ્રિજ નજીક તેમની એક્ટિવા અને મિની ટ્રેક્ટર વચ્ચે ભયાનક ટક્કર સર્જાતા અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે અક્ષરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે દેવને ગંભીર હાલતમાં જૂનાગઢ રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેણે પણ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને અકસ્માત અંગે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. તેજસ્વી વિદ્યાર્થી અક્ષરનું IIT સુધી પહોંચવાનું સપનું અને દેવનું યુવાન જીવન એક જ ક્ષણમાં સમાપ્ત થઈ જતાં પરિવારજનો પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને વિસ્તારમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે શોક અને અરેરાટીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

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TAGGED:

TALALA CHOWKDI BRIDGE
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