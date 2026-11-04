તાપીઃ વ્યારાના કટવાસણ નજીક મજૂરો ભરેલો ટેમ્પો પલટ્યો, બે મહિલા સહિત 3ના મોત
ડાંગર કાપવા જતા મજૂરોને લઈને જઈ રહેલો ટેમ્પો પલટી જતા બે મહિલા સહિત ત્રણ લોકોના મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે પાંચથી વધુ શ્રમિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
Published : November 4, 2026 at 5:11 PM IST
તાપીઃ તાલુકાના કટાસવાણ ગામની સીમમાં મજૂરોથી ભરેલો પિકઅપ ટેમ્પો પલટી મારી જતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ખેતરમાં ભાત કાપવાની મજૂરી અર્થે જઈ રહેલા શ્રમિકો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એક પુરુષ અને બે મહિલા મળી કુલ ત્રણ શ્રમિકોનાં કરુણ મોત નીપજ્યાં છે, જ્યારે પાંચથી વધુ શ્રમિકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.
વ્યારા તાલુકાના કટાસવાણ ગામની સીમમાં આજે વહેલી સવારે આશરે આઠ વાગ્યાના અરસામાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. પિકઅપ ટેમ્પોમાં આશરે 10 જેટલા શ્રમિકો સવાર હતા અને તમામ શ્રમિકો વ્યારાના નવી વસાહતથી કટાસવણ નજીક ખેતરમાં ડાંગર કાપવાની મજૂરી અર્થે જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ટેમ્પો ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા પિકઅપ ટેમ્પો રસ્તા પર પલટી મારી ગયો હતો.
બે મહિલા સહિત ત્રણ લોકોના મોત
અકસ્મતમાં ટેમ્પોમાં સવાર શ્રમિકો ટેમ્પાની નીચે અને આસપાસ ફંગોળાઈ જતાં ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અકસ્માતમાં નવી વસાહત, કાનપુરા વિસ્તારના ગજરાબેન શુક્કરભાઈ ગામીત, સીતાબેન મંગાભાઈ ગામીત અને અરવિંદ મણીલાલ ગામીતનાં મોત નીપજ્યાં છે. જેમાં બે મહિલાઓ અને એક પુરુષનો સમાવેશ થાય છે.
બીજી તરફ અકસ્માતમાં પાંચથી વધુ શ્રમિકોને ઈજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વ્યારાની UNM હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક ઇજાગ્રસ્તોને સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર હાથ ધરવામાં આવી છે.ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. અકસ્માતને પગલે શ્રમિક પરિવારોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
સમગ્ર મામલે તાપી જિલ્લાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક પ્રમોદ નરવાડે એ માહિતી આપી હતી કે, સવારે સાડા આઠ વાગ્યાના અરસામાં પિકપ ગાડી વ્યારાના નવી વસાહતથી 12 જેટલા મજૂરોને ડાંગર કાપવા માટે લઈ જતા હતા. કટાસવણ ગામની સીમ પાસે ગાડીના ચાલકે પૂર ઝડપે અને ગફલત ભરી રીતે ચલાવતા ગાડીનું બેલેન્સ ખોરવાતા ગાડી પલટી મારી ગઈ હતી અને ગાડીની પાછળ બેસેલા 12 જેટલા લોકોને ઈજાઓ પહોચી છે. તેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વ્યારા ખાતે UNM હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 3 મહિલા અને 1 પુરૂષનું મોત નીપજ્યું છે.
આ મામલે પોલીસે પિકઅપ ટેમ્પોના ચાલક મહેશભાઈ નવીનભાઈ રાઠોડ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આખરે ખેતમજૂરી માટે નીકળેલા શ્રમિકો માટેની આ સફર ત્રણ લોકો માટે અંતિમ સફર સાબિત થઈ હતી.
આ પણ વાંચોઃ