મોટા વરાછામાં હૃદયદ્રાવક અકસ્માત: બે બાઇક વચ્ચેની ટક્કરમાં નિર્દોષ યુવકનું મોત, સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ
આ સમગ્ર ઘટનાના કંપારી છૂટી જાય તેવા CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
Published : March 5, 2026 at 4:26 PM IST
સુરત: શહેરના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં ‘દુખીયાના દરબાર’ રોડ પર સર્જાયેલા એક ભયાનક અકસ્માતે માનવતાને હચમચાવી દીધી છે. પૂરઝડપે આવતા એક બાઇક ચાલકની ગફલતના કારણે પોતાની સાઇડમાં શાંતિથી જઈ રહેલા નિર્દોષ બાઇક ચાલકે જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટનાના કંપારી છૂટી જાય તેવા CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
ગઈકાલે તારીખ 4 માર્ચ, 2026ના રોજ સાંજે આશરે 6 વાગ્યાના સુમારે બંગાળ કોલોની પાસે, આવેશ શ્યામ વિલા સોસાયટીના ગેટ નજીક આ કાળમુખો અકસ્માત સર્જાયો હતો. CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, એક લાલ શર્ટ પહેરેલો બાઇક ચાલક (રામપ્રસાદ રાજપૂત) પોતાની બાઇક (GJ-05-DK-8099) પૂરઝડપે હંકારી રહ્યો હતો. તેણે સામેથી પોતાની સાઇડમાં જઈ રહેલા બાઇક ચાલકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી.
ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે એક યુવક હવામાં ફંગોળાયો હતો, જ્યારે બીજો ચાલક ઘટનાસ્થળે જ બાઇક પર બેભાન થઈ ગયો હતો. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત યુવકનું ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. અકસ્માત બાદ આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.
ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના PI એ જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી રામપ્રસાદ પુરણભાઈ રાજપૂત વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023 ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે:
- કલમ 106(1): બેદરકારીથી મૃત્યુ નીપજાવવા બાબત.
- કલમ 125(એ) અને 125(બી): અન્યના જીવને જોખમમાં મૂકવા બાબત.
- એમ.વી. એક્ટની કલમ 177 અને 184: ટ્રાફિક નિયમોના ઉલ્લંઘન અને ભયજનક ડ્રાઇવિંગ બદલ.
હાલમાં ઉત્રાણ પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ તેજ કરી છે. શહેરમાં વધતા જતા બેફામ ડ્રાઇવિંગના કિસ્સાઓ સામે તંત્ર ક્યારે કડક હાથે કામ લેશે તે મોટો પ્રશ્ન છે.
આ પણ વાંચો: