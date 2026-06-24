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જામનગર નજીક ધ્રોલના લતીપર પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત: બે કાર વચ્ચે સર્જાયેલી ટક્કરમાં ત્રણના મોત, 6 ઇજાગ્રસ્ત

ધ્રોલથી લતીપર તરફ જતા માર્ગ પર બે પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કાર વચ્ચે કોઈ કારણોસર જોરદાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.

જામનગર નજીક ધ્રોલના લતીપર પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત: બે કાર વચ્ચે સર્જાયેલી ટક્કરમાં ત્રણના મોત, ૬ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
જામનગર નજીક ધ્રોલના લતીપર પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત: બે કાર વચ્ચે સર્જાયેલી ટક્કરમાં ત્રણના મોત, ૬ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 9:34 PM IST

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જામનગર: જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકાના લતીપર ગામ પાસે એક હૃદયદ્રાવક અને ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો છે. બે કાર વચ્ચે સામસામે સર્જાયેલી આ ભીષણ ટક્કરમાં ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યાં છે, જ્યારે અન્ય છ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

ઘટનાની વિગત

મળતી માહિતી મુજબ, ધ્રોલથી લતીપર તરફ જતા માર્ગ પર બે પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કાર વચ્ચે કોઈ કારણોસર જોરદાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બંને કારના આગળના ભાગનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. ધડાકાનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના સ્થાનિક લોકો અને રાહદારીઓ તુરંત જ બચાવ કામગીરી માટે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

બચાવ કામગીરી અને હોસ્પિટલ પ્રશાસન

અકસ્માતની જાણ થતાં જ ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સની ટીમ અને સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. કારમાં ફસાયેલા ઇજાગ્રસ્તોને ભારે જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર ત્રણેય વ્યક્તિઓના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ (PM) અર્થે ધ્રોલની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા છ લોકોને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ વધુ સઘન સારવાર માટે જામનગરની ગુરુ ગોવિંદસિંહ (GG) હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇજાગ્રસ્તો પૈકી અમુકની હાલત હજુ પણ ચિંતાજનક હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પોલીસ તપાસ શરૂ

પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને વાહનો ક્યાંના હતા અને મૃતકો તેમજ ઇજાગ્રસ્તો કોણ છે, તે અંગેની સત્તાવાર ઓળખ મેળવવાની તજવીજ હાલ ચાલુ છે. હાઇવે પર બનેલી આ કરુણ ઘટનાને કારણે થોડો સમય માટે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા, જેને પોલીસે થાળે પાડ્યો હતો.

TAGGED:

JAMNAGAR
THREE KILLED
COLLISION BETWEEN TWO CARS
ACCIDENT
ACCIDENT LATIPAR DHROL

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