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મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પોલીસ બોલેરોને ગંભીર અકસ્માત: ચાર પોલીસકર્મી ઇજાગ્રસ્ત

આ અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે ગાડીમાં સવાર તમામ પોલીસકર્મીઓને ભારે ઇજાઓ થઈ હતી.

મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પોલીસ બોલેરોને ગંભીર અકસ્માત: ચાર પોલીસકર્મી ઇજાગ્રસ્ત
મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પોલીસ બોલેરોને ગંભીર અકસ્માત: ચાર પોલીસકર્મી ઇજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 6:14 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ મથકની સરકારી બોલેરો ગાડીને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો છે. આરોપીઓને જેલમાં મૂકીને પરત ફરી રહેલી પોલીસ ટીમની ગાડી અકસ્માતનો ભોગ બનતાં ચાર પોલીસકર્મીઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ મુંબઈની આર્થર રોડ સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે બે આરોપીઓને સુરક્ષિત રીતે મૂકીને પરત ફરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના એના ગામ નજીકથી પસાર થતા મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર અચાનક સિમેન્ટના ગર્ડરને બચાવવા જતાં વાહનચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે સરકારી બોલેરો ગાડી રોડની સાઇડમાં આવેલા લોખંડના રેલિંગ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી.

મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પોલીસ બોલેરોને ગંભીર અકસ્માત: ચાર પોલીસકર્મી ઇજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

આ અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે ગાડીમાં સવાર તમામ પોલીસકર્મીઓને ભારે ઇજાઓ થઈ હતી. ઇજાગ્રસ્તોમાં સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ મથકના એ.એસ.આઈ. ભગીરથસિંહ રાણા, કોન્સ્ટેબલ કુલદીપસિંહ જાડેજા, વિશાલ સોલંકી અને ડ્રાઇવર છાત્રપાલસિંહનો સમાવેશ થાય છે. આ ભયાનક અકસ્માતમાં સરકારી બોલેરો ગાડીનો કુરચો બોલી ગયો છે અને વાહનને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ અને તંત્ર તાત્કાલિક સ્થળે દોડી આવ્યું હતું. તમામ ચારેય ઇજાગ્રસ્ત પોલીસકર્મીઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. પલસાણા પોલીસ મથકના પી.આઈ. બી.ડી. ઝાલેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “ઘટનાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને તમામ ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા છે.” હાલ પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે પર અકસ્માતોની વણઝાર યથાવત્ છે. આ એક્સપ્રેસવે પર વારંવાર અકસ્માતો થઈ રહ્યા છે. હાઈવે પર ગમે ત્યાં આડેધડ બેરિકેડ મૂકવામાં આવ્યા હોય છે તેમજ મોટા પ્રમાણમાં મેન્ટેનન્સ અને નિર્માણનું કામ ચાલતું હોય છે. આ લાપરવાહી અને અસુરક્ષિત વ્યવસ્થાને કારણે વાહનચાલકોને હંમેશા અકસ્માતનો મોટો ભય સતાવતો રહે છે. તંત્ર દ્વારા આ મામલે યોગ્ય સુરક્ષા અને માર્ગ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠી રહી છે.

TAGGED:

MUMBAI DELHI EXPRESSWAY
FOUR POLICE PERSONNEL INJURED
POLICE BOLERO ACCIDENT
MUMBAI DELHI EXPRESSWAY ACCIDENT
ACCIDENT INVOLVING POLICE BOLERO

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