અમરેલી જિલ્લામાં રેલવે ટ્રેક પર ગુડ્સ ટ્રેન સાથે અકસ્માત ટળ્યો, સિંહનો સમયસર બચાવ
રાજુલા તાલુકાના વાવેરા ગામ નજીક રાત્રીના સમયે રેલવે ટ્રેક પર એક સિંહ બેસી જતા દોડધામ મચી ગઈ હતી.
Published : January 9, 2026 at 12:30 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં એક વધુ ગંભીર ઘટના ટળી છે. પીપાવાવ પોર્ટથી સાવરકુંડલા તરફ જતા રેલવે ટ્રેક પર ગુડ્સ ટ્રેન સાથે અકસ્માત થાય તે પહેલા એક સિંહને સમયસર બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. રાજુલા તાલુકાના વાવેરા ગામ નજીક રાત્રીના સમયે રેલવે ટ્રેક પર એક સિંહ બેસી જતા દોડધામ મચી ગઈ હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં ગુડ્સ ટ્રેનને અંદાજે એક કલાક સુધી અટકાવી રાખવામાં આવી હતી. ટ્રેક પરથી સિંહ ખસેડવા માટે વનવિભાગની ટીમ દોડી આવી હતી. જોકે સિંહ ટ્રેક છોડવા તૈયાર ન હોવાથી વનવિભાગની ટીમ પણ ચિંતામાં મુકાઈ ગઈ હતી. અંતે ભારે મહેનત બાદ વનવિભાગ દ્વારા સિંહને સુરક્ષિત રીતે ટ્રેક પરથી દૂર ખસેડવામાં આવ્યો, જેથી મોટો અકસ્માત ટળી ગયો.
ટ્રેનના પાઇલોટની સાવચેતી અને વનવિભાગની ઝડપી કામગીરીના કારણે સિંહનો જીવ બચી ગયો હતો. બાદમાં પીપાવાવથી સાવરકુંડલા તરફની માલગાડી ફરીથી રવાના કરવામાં આવી હતી.
વનવિભાગના જણાવ્યા મુજબ શિયાળાની ઋતુમાં રેલવે ટ્રેક પર ગરમી રહેતી હોવાથી સિંહો અવારનવાર ટ્રેક પર બેસી જાય છે. પીપાવાવ પોર્ટથી લઈ લીલીયા ચેકપોસ્ટ સુધીના રેલવે ટ્રેક અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ નોંધાયો છે. આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા રેલવે ટ્રેક પર અગાઉ પણ અનેક વખત સિંહો ટ્રેક પર આવી જવાના બનાવો બન્યા છે, જેમાં કેટલાક સિંહોના કચડાઈને મોત પણ થયા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે પીપાવાવથી લઈ છેક સુરેન્દ્રનગર સુધીનો રેલવે માર્ગ દિવસ-રાત સતત ધમધમતો રહે છે, જ્યાં સરેરાશ દિવસે 25થી વધુ માલગાડીઓ પસાર થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સિંહોની સુરક્ષા અંગે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. હાલ ઠંડીના કારણે સિંહો રેલવે ટ્રેક પર આવવાના બનાવોમાં વધારો થયો હોવાને કારણે વનવિભાગ અને રેલવે તંત્રને વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂરિયાત જણાઈ રહી છે.
