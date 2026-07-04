જૂનાગઢ આઝાદ ચોક ખાડામાં અકસ્માત: મ્યુનિસિપલ કમિશનરે 2.25 લાખનો દંડ કર્યો
ખાડામાં બાઇક સાથે પછડાતાં પુરુષને ખૂબ જ ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તેમની સારવાર હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે.
Published : July 4, 2026 at 7:50 AM IST
જૂનાગઢ: બીજી તારીખે ગુરુવારે વહેલી સવારે સાત વાગ્યાના અરસામાં આઝાદ ચોક નજીક એક બાઇક સવાર દંપતિને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો. આ વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, જેના ખાડામાં બાઇક સાથે પછડાતાં પુરુષને ખૂબ જ ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તેમની સારવાર હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે.
આ ઘટનાને લઈને મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીએ કામ કરનાર કંપનીઓને દંડ ફટકાર્યો છે. અમરેલીની પ્રોજેક્ટ ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ૧.૫૦ લાખ અને ગ્રીન ડિઝાઇન એન્ડ એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ૭૫,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત કોર્પોરેશનના પાણી પુરવઠા શાખાના અધિક્ષક ઇજનેરને કારણદર્શક નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે.
અકસ્માતનું કારણ
૨ જુલાઈની સવારે ૭ વાગ્યાની આસપાસ આઝાદ ચોક વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટરના કામ માટે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. કામ અધૂરું છોડીને સ્થળને યોગ્ય રીતે પુરાણ કરવામાં આવ્યું ન હતું. ૧ જુલાઈની રાત્રે પડેલા વરસાદને કારણે ખાડો વધુ ઊંડો અને જોખમી બની ગયો હતો. આ ખાડામાં બાઇક સવાર દંપતિ પછડાયા હતા. પુરુષને માથામાં ગંભીર ઇજા થઈ હતી, જ્યારે મહિલાને કોઈ ઇજા થઈ ન હતી.
મ્યુનિસિપલ કમિશનરની કાર્યવાહી
મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીએ માધ્યમોને વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "યોગ્ય કામગીરી ન કરવા બદલ પ્રોજેક્ટ ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ૧.૫૦ લાખ અને ગ્રીન ડિઝાઇનને ૭૫,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. બંને એજન્સીઓના ઇજનેરોને તાત્કાલિક સેવાઓમાંથી પરત બોલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે."
વધુમાં વોટર વર્ક્સ શાખાના પ્રોજેક્ટ ઇજનેર તેમજ કાર્યપાલક ઇજનેર સામે પણ ગંભીર બેદરકારીના આરોપમાં કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.
આ મામલે કોંગ્રેસ અને સ્થાનિક લોકોએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને રજૂઆત કરીને કસૂરવારો સામે કાર્યવાહીની માંગ ક