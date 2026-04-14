ETV Bharat / state

કોસંબામાં કાળમુખા ડમ્પરનો કહેર: અકસ્માતમાં 3 ના મોત, નશામાં ધૂત ડમ્પર ચાલકને લોકોએ ઝાડ સાથે બાંધ્યો

પુરઝડપે જઈ રહેલા એક ડમ્પર ચાલકે બે બાઈકને અડફેટે લેતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે.

કોસંબામાં કાળમુખા ડમ્પરનો કહેર: અકસ્માતમાં 3 ના મોત, નશામાં ધૂત ડમ્પર ચાલકને લોકોએ ઝાડ સાથે બાંધ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 9:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આજે એક હૃદયદ્રાવક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. પુરઝડપે જઈ રહેલા એક ડમ્પર ચાલકે બે બાઈકને અડફેટે લેતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કોસંબા વિસ્તારમાં એક ડમ્પર ચાલકે પોતાની ગાડી બેફામ હંકારી સામેથી આવી રહેલા બાઈક સવાર પરિવારને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે બાઈક પર સવાર લોકો રોડ પર પટકાયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં બાઈક સવાર પરિવારના બે સભ્યો અને સાઈડમાં કામ કરી રહેલા એક શ્રમિક સહિત કુલ ત્રણ લોકોના મોત નીપજ્યા છે. જ્યારે અન્ય એક મહિલાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે

અકસ્માત સર્જી ભાગવા જઈ રહેલા ડમ્પર ચાલકને સ્થાનિક લોકોએ સમયસૂચકતા વાપરી ઝડપી પાડ્યો હતો. ડમ્પર ચાલક નશામાં હોવાની આશંકા જણાતા રોષે ભરાયેલા લોકોએ તેને પકડીને ભાગી ન જાય તે માટે ઝાડ સાથે બાંધી દીધો હતો. લોકોના મતે ચાલકની બેદરકારી અને નશાની હાલતને કારણે આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.

ઘટનાની જાણ થતા જ કોસંબા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. કોસંબા PI અમરજીત સિંહ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, ડમ્પર ચાલકની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે અને તેની સામે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી અકસ્માતના ચોક્કસ કારણો અંગે તપાસ તેજ કરી છે.

TAGGED:

KOSAMBA SURAT
3 DEAD
ACCIDENT DUMPER
ACCIDENT DUMPER 3 DEAD
ACCIDENT INVOLVING A DUMPER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.