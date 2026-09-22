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ગઢડામાં 200 વર્ષ જૂની પરંપરાગત જળયાત્રામાં દુર્ઘટના: નૌકા વિહાર વખતે સંતો, ટ્રસ્ટીઓ અને ઠાકોરજીની હોડી પલટી

ઘેલો નદીના પવિત્ર તટે ઠાકોરજીને જળ ઝીલાવવા માટે ખાસ નૌકા વિહારનું વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. ઠાકોરજીને વિધિવત પૂજન-અર્ચન કર્યા બાદ સુશોભિત હોડીમાં સવાર કરાયા હતા.

ગઢડામાં 200 વર્ષ જૂની પરંપરાગત જળયાત્રામાં દુર્ઘટના
ગઢડામાં 200 વર્ષ જૂની પરંપરાગત જળયાત્રામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 10:18 PM IST

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બોટાદ: ગઢડા સ્થિત વિશ્વપ્રસિદ્ધ શ્રી ગોપીનાથજી દેવમંદિર દ્વારા અંદાજે 200 વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમયથી ચાલી આવતી દિવ્ય પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ અતિ શ્રદ્ધા, ઉમંગ અને ભક્તિભાવ સાથે ભવ્ય જલઝીલણી ઉત્સવ (સમૈયા) નું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉત્સવના પ્રારંભે મંદિર પરિસરમાં શ્રી પ્રસાદીના ઠાકોરજી તથા દેવ-દેવીઓનું વિધિવત શાસ્ત્રોક્ત પૂજન-અર્ચન કરાયું હતું. ત્યારબાદ ઢોલ-નગારા, શરણાઈના સૂર અને હરિનામ સંકીર્તન સાથે ગઢડાના મુખ્ય બજારોમાંથી અત્યંત શોભાસ્પદ જળયાત્રા નીકળીને પવિત્ર ઉન્મત્ત ગંગા (ઘેલો નદી) ના કાંઠે પહોંચી હતી.

ઘેલો નદીના પવિત્ર તટે ઠાકોરજીને જળ ઝીલાવવા માટે ખાસ નૌકા વિહારનું વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. ઠાકોરજીને વિધિવત પૂજન-અર્ચન કર્યા બાદ સુશોભિત હોડીમાં સવાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ નૌકા વિહારમાં પૂજનીય સંતોની સાથે મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ તથા અગ્રણી સ્થાનિક આગેવાનો પણ ઠાકોરજીની સેવામાં હોડીમાં બિરાજમાન હતા. નદીના પવિત્ર જળમાં મનોહર નૌકા વિહાર દરમિયાન બે આરતી સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ ચૂકી હતી.

ગઢડામાં 200 વર્ષ જૂની પરંપરાગત જળયાત્રામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ, જ્યારે ત્રીજી આરતી ચાલી રહી હતી ત્યારે અચાનક અણધારી રીતે હોડીનું સંતુલન ખોવાઈ ગયું હતું. પળવારમાં જ પ્રસાદીના ઠાકોરજી, સાથે બિરાજમાન પૂજનીય સંતો, ટ્રસ્ટીઓ અને તમામ આગેવાનો સાથે આખી હોડી ઘેલો નદીના ઊંડા જળમાં ડૂબી જવા પામી હતી.

આ અણધારી દુર્ઘટનાને પગલે ઘેલો નદીના કાંઠે ઉપસ્થિત હજારો હરિભક્તો અને ગ્રામજનોમાં ભારે અફરાતફરી, ચિંતા અને ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. જોકે, બનાવની ગંભીરતા જોઈને નદી કાંઠે હાજર અન્ય સંતો, સુરક્ષાકર્મીઓ અને સેવાભાવી સ્થાનિક અગ્રણીઓએ સહેજ પણ સમય ગુમાવ્યા વિના ત્વરિત નદીના પાણીમાં ઝંપલાવ્યું હતું. તરવૈયાઓ અને આગેવાનોએ તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને ડૂબી રહેલા સંતો, ટ્રસ્ટીઓ અને આગેવાનોને સલામત રીતે બહાર કાઢવાના ભગીરથ પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા.

નૌકા વિહાર વખતે સંતો, ટ્રસ્ટીઓ અને ઠાકોરજીની હોડી પલટી (ETV Bharat Gujarat)

200 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ક્યારે પણ ભગવાનની નાવ ઘેલો નદીમાં ડૂબી નથી ત્યારે આ ઘટનાને લઇ હરિભક્તોમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ સિવાય રહી છે અને કોઈ આફતના એંધાણ તો નથી ને તેવું પણ ચર્ચા રહ્યું છે.

જુનાગઢમાં પણ જલઝીલણી એકાદશીની ઉજવણી
જુનાગઢમાં પણ જલઝીલણી એકાદશીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢમાં પણ જલઝીલણી એકાદશીની ઉજવણી
જુનાગઢ બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિરે બનાવવામાં આવેલા કુત્રિમ તળાવમાં ભગવાન શ્રીહરીને નૌકા વિહાર કરાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો જોડાયા હતા. જલઝીલણી એકાદશી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સૌથી વધારે મહત્વની એકાદશી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. પ્રમુખસ્વામી મહારાજની હયાતીમાં વર્ષો પૂર્વે જૂનાગઢના નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં પણ જલઝીલણી એકાદશીના દિવસે સ્વયં પ્રમુખસ્વામી મહારાજે શ્રી હરિને નૌકા વિહાર કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ધીમેધીમે સ્થળોમાં પરિવર્તન આવતું ગયું અને આજે મંદિરના સભા મંડપમાં ઉભા કરવામાં આવેલા કુત્રિમ તળાવમાં રિમોટ સંચાલિત નાવડી દ્વારા ભગવાન શ્રીહરીને નૌકા બિહાર કરાવવામાં આવ્યો હતો. જેના દર્શન હજારો હરિભક્તોએ કર્યા હતા. પરિવર્તની એકાદશી એટલે કે જલઝીલણી એકાદશી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ગણપતિ વિસર્જનનું પણ વિશેષ મહત્વ છે.

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TAGGED:

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