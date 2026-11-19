25 વર્ષની વયે અકસ્માતે યુવકને જિંદગીભરની લાચારી આપી; ગુજરાત HCએ વળતરની રકમ 11.99 લાખથી વધારી રૂ. 47.15 લાખ કરવા આપ્યો આદેશ!
જોકે, વળતરની ગણતરી કરતી વખતે મોટર અકસ્માત વળતર ટ્રિબ્યુનલે તેની શારીરિક અક્ષમતા માત્ર 50 ટકા ગણીને રૂ11.99 લાખનું વળતર મંજૂર કર્યું હતું.
Published : November 19, 2026 at 3:55 PM IST
અમદાવાદ: અકાળે સર્જાયેલો એક અકસ્માત વ્યક્તિનું આખું જીવન બદલી શકે છે. માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે અકસ્માતનો ભોગ બનેલા એક યુવકે પોતાના બંને પગની કાર્યક્ષમતા ગુમાવી દીધી અને પેરાપ્લેજિક જેવી ગંભીર સ્થિતિમાં જીવન જીવવાની ફરજ પડી. જોકે, વળતરની ગણતરી કરતી વખતે મોટર અકસ્માત વળતર ટ્રિબ્યુનલે તેની શારીરિક અક્ષમતા માત્ર 50 ટકા ગણીને રૂ11.99 લાખનું વળતર મંજૂર કર્યું હતું. આ નિર્ણય સામે યુવકે ગુજરાત હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. આખરે હાઈકોર્ટે તબીબી સ્થિતિ, શૈક્ષણિક લાયકાત અને ભવિષ્યમાં કમાણી કરવાની ક્ષમતા સહિતના પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વળતરની રકમ વધારીને રૂ. 47.15 લાખ કરી છે. એટલે કે અગાઉ મંજૂર થયેલા વળતર કરતાં રૂ 35.16 લાખનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
શું છે પેરાપ્લેજિયા? યુવકની સ્થિતિ કેટલી ગંભીર હતી?
સૌપ્રથમ સમજીએ કે પેરાપ્લેજિયા એટલે શું? પેરાપ્લેજિયા એક એવી ગંભીર શારીરિક સ્થિતિ છે, જેમાં કરોડરજ્જુને થયેલી ઈજાના કારણે શરીરના કમરના નીચેના ભાગમાં, ખાસ કરીને બંને પગમાં, હલનચલન કરવાની ક્ષમતા ગંભીર રીતે ઘટી જાય છે અથવા સંપૂર્ણપણે ગુમાવી શકાય છે. કેટલીક સ્થિતિમાં દર્દીને પગમાં સંવેદનાની પણ અસર થઈ શકે છે. મૂત્રાશય અને આંતરડાંની કાર્યક્ષમતા પર પણ અસર પડી શકે છે.
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો પેરાપ્લેજિયા એટલે વ્યક્તિ પોતાના બંને પગનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતી નથી. આવી સ્થિતિમાં ચાલવું, ઊભા રહેવું, રોજિંદાં કામ કરવાં અને સ્વતંત્ર રીતે જીવન જીવવું અત્યંત મુશ્કેલ બની શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિને વ્હીલચેર, સતત સારવાર અને સહાયક વ્યક્તિની જરૂરિયાત રહે છે.
આ કેસમાં યુવકની સ્થિતિ પણ આવી જ ગંભીર હતી. ખાનગી હોસ્પિટલની ડિસ્ચાર્જ સમરીમાં બંને નીચલા અંગોની કાર્યક્ષમતા ગુમાવવાની સાથે મૂત્રાશય સંબંધિત મુશ્કેલીઓનો પણ ઉલ્લેખ હતો.
2012ના અકસ્માતે 25 વર્ષના યુવકનું જીવન બદલી નાખ્યું
આ કેસની હકીકત મુજબ 14 નવેમ્બર, 2012ના રોજ યુવક બોલેરો કારમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ ઈજાઓના કારણે તે પેરાપ્લેજિક બની ગયો હતો.
આ મામલે મોટર અકસ્માત વળતર ટ્રિબ્યુનલે વીમા કંપનીને વળતર ચૂકવવા જવાબદાર ઠેરવી હતી. જોકે, યુવકની શારીરિક અક્ષમતા 50 ટકા ગણીને કુલ ₹11,99,300નું વળતર મંજૂર કર્યું હતું. ટ્રિબ્યુનલે યુવકની માસિક આવક પણ માત્ર ₹5,000 ગણી હતી.
યુવકના મતે, અકસ્માતને કારણે તેની શારીરિક સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની હતી કે, તેની આજીવિકા રળવાની ક્ષમતા પર આજીવન અસર પડી હતી. આથી ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણયને પડકારતી પ્રથમ અપીલ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટે 50 ટકા નહીં, 100 ટકા અક્ષમતા કેમ ગણી?
ગુજરાત હાઇકોર્ટે કેસના તબીબી દસ્તાવેજોનું અવલોકન કર્યું હતું. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, યુવક પેરાપ્લેજિક બની ગયો હતો અને તેના બંને પગની કાર્યક્ષમતા ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી. હોસ્પિટલના દસ્તાવેજોમાં પણ તેની ગંભીર શારીરિક સ્થિતિ અને મૂત્રાશય સંબંધિત મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ હતો.
કોર્ટ સમક્ષ એવી તબીબી જુબાની પણ હતી કે યુવક કમ્પ્યુટર પર કામ કરી શકે છે. જોકે, માત્ર કમ્પ્યુટર પર કામ કરવાની ક્ષમતા હોવાના આધારે તેની અક્ષમતા 50 ટકા જ ગણી શકાય નહીં.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે શારીરિક અક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે વ્યક્તિની વાસ્તવિક જીવનશૈલી અને કમાણી કરવાની ક્ષમતા પર પડતી અસરને પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.
અકસમાત સમયે યુવકની ઉંમર આશરે 25 વર્ષ હતી. આ ઉંમરે બંને પગની કાર્યક્ષમતા ગુમાવવી તેની સમગ્ર કારકિર્દી અને આજીવિકા માટે ગંભીર અસરકારક બાબત હતી. આથી હાઈકોર્ટે તેની અક્ષમતાનું પ્રમાણ 100 ટકા ગણ્યું હતું.
યુવકની શૈક્ષણિક લાયકાત પણ વળતર વધારવાનું કારણ બની
આ ચુકાદામાં સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો યુવકની શૈક્ષણિક લાયકાત અને ભવિષ્યની આવકની સંભાવનાનો રહ્યો હતો. યુવક પાસે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ અને માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી હતી. આ ઉપરાંત યુનિવર્સિટી ઓફ રોહેમ્પ્ટનના કારકિર્દી વિકાસ સંબંધિત પ્રમાણપત્રો પણ હતા. અકસ્માત સમયે તે એલએલબીના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે માત્ર તે સમયે યુવક વિદ્યાર્થી હતો અથવા તેની વર્તમાન આવક કેટલી હતી તેના આધારે તેની આજીવિકાની સંભાવનાનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય નહીં.
તેની શૈક્ષણિક લાયકાત, કારકિર્દીની સંભાવનાઓ અને અકસ્માતને કારણે ભવિષ્યમાં થનારા આર્થિક નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે તેની માસિક આવક ₹10,000 ગણી હતી. આ ઉપરાંત ભવિષ્યની આવકમાં 40 ટકા વધારો પણ ગણતરીમાં સામેલ કર્યો હતો.
- 11.99 લાખથી વધારી 47.15 લાખનું વળતર
- હાઈકોર્ટે વળતરના વિવિધ હેડ હેઠળ રકમમાં વધારો કર્યો હતો.
- પીડા, આઘાત અને યાતના બદલ 2.50 લાખ.
- જીવનભર સહાયક વ્યક્તિની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને 5 લાખ.
- જીવનની સુખ-સુવિધાઓ ગુમાવવા બદલ 5 લાખ.
- વિશેષ આહાર અને પરિવહન ખર્ચ પેટે રૂ25 હજાર.
- અગાઉ મંજૂર થયેલો તબીબી ખર્ચ રૂ5.84 લાખ યથાવત્ રાખવામાં આવ્યો.
- આ ઉપરાંત આવક, ભવિષ્યની આવક અને અક્ષમતાના આધારે વળતરની પુનઃગણતરી કરવામાં આવી હતી.
- તમામ ગણતરી બાદ હાઈકોર્ટે યુવકને કુલ રૂ 47,15,300નું વળતર ચૂકવવા આદેશ કર્યો હતો. અગાઉ મંજૂર થયેલા રૂ 11,99,300 બાદ વધારાના રૂ 35,16,000 ચૂકવવાના રહેશે.
- વીમા કંપનીએ 9 ટકા વ્યાજ સાથે 10 અઠવાડિયામાં રકમ ચૂકવવાની
- હાઈકોર્ટે વધારાની વળતરની રકમ પર ક્લેમ પિટિશન દાખલ થયાની તારીખથી વાસ્તવિક વસૂલાત સુધી વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.
- વીમા કંપનીએ હાઈકોર્ટના હુકમની નકલ મળ્યાના 10 અઠવાડિયામાં વધારાની વળતરની રકમ જમા કરાવવાની રહેશે.
આ ચુકાદો કાયદાકીય રીતે કેમ મહત્ત્વનો છે?
અરજદારના વકીલ હિરેન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો મોટર અકસ્માત વળતરના કાયદામાં એક મહત્ત્વનો સિદ્ધાંત ફરી સ્પષ્ટ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિને થયેલી શારીરિક અક્ષમતા અને તેની કમાણી કરવાની ક્ષમતા પર પડેલી અસર બંને અલગ બાબતો છે, પરંતુ વળતરની ગણતરીમાં બંનેનું મૂલ્યાંકન અત્યંત જરૂરી છે. કોઈ વ્યક્તિ શારીરિક રીતે અમુક કામ કરી શકે છે, એટલા માત્રથી તેની આજીવિકા પર પડેલી ગંભીર અસરને અવગણી શકાય નહીં. ખાસ કરીને યુવાન વયે અકસ્માતને કારણે કાયમી અક્ષમતા સર્જાય ત્યારે તેની શૈક્ષણિક લાયકાત, સંભવિત કારકિર્દી, ભવિષ્યની આવક અને જીવનભર સહાયક વ્યક્તિની જરૂરિયાત જેવા પાસાઓ પણ ધ્યાનમાં લેવા જરૂરી છે. 25 વર્ષની વયે અકસ્માતને કારણે પેરાપ્લેજિક બનેલા યુવકને ગુજરાત હાઈકોર્ટે માત્ર વળતરની રકમમાં વધારો કરીને જ નહીં, પરંતુ તેની વાસ્તવિક શારીરિક સ્થિતિ અને ભવિષ્યની આર્થિક મુશ્કેલીઓને યોગ્ય રીતે મૂલવીને ન્યાય આપ્યો છે.
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