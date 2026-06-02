ETV Bharat / state

બારડોલી નજીક બે બસ વચ્ચે ભયાનક ટક્કર બાદ ભીષણ આગ લાગી, 5થી વધુ લોકોના મોત

બારડોલીના ઉવા ગામ નજીક મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની એસટી બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતા મોટી દુર્ઘટના બની છે.

બારડોલી નજીક બે બસ વચ્ચે ભયાનક ટક્કર બાદ ભીષણ આગ લાગી
બારડોલી નજીક બે બસ વચ્ચે ભયાનક ટક્કર બાદ ભીષણ આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 6:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: બારડોલીના ઉવા ગામ નજીક મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની એસટી બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતા મોટી દુર્ઘટના બની છે. આ ઘટનામાં 5થી વધુ મુસાફરોના મોત થયા છે. ટક્કર બસ એક બસમાં આગ લાગતા પલટી મારી ગઇ હતી. આ ઘટનામાં મૃતકઆંક વધવાની શક્યતા છે.

બે બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત

મળતી માહિતી અનુસાર, બારડોલીના ઉવા ગામ નજીક રસ્તા પર એક ટેન્કર પલટી મારી ગયું હતું. આ ટેન્કરને બચાવવા જતા પાછળથી આવી રહેલી મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની સરકારી બસના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. જેને કારણે બસ રોંગ સાઈડમાં જઈને સામેથી આવતી બીજી મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની અન્ય એક સરકારી બસ સાથે અથડાઈ હતી. આ ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બસ પલટી મારી ગઈ હતી. બસ CNG સંચાલિત હોવાથી તેમાં તુરંત જ ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી.

બારડોલી નજીક બે બસ વચ્ચે ભયાનક ટક્કર બાદ ભીષણ આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)

અકસ્માતની જાણ થતા જ આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને તરત જ બારડોલી ફાયર વિભાગની ટીમ અને બારડોલી ટાઉન પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

આ ગંભીર દુર્ઘટનામાં 5 થી વધુ મુસાફરોના મોત થયા હોવાની આશંકા છે. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા અનેક મુસાફરોને તાત્કાલિક અસરથી સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમને સઘન સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

હાલમાં ઘટના સ્થળે બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવાની અને દુર્ઘટનાના ચોક્કસ કારણોની તપાસ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BARDOLI ACCIDENT
BARDOLI ACCIDENT BUS
BUS ACCIDENT BARDOLI
BARDOLI ST BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.