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અરવલ્લી: ધનસુરા-તલોદ હાઈવે પર મિની બસ અને ઊંટ વચ્ચે અકસ્માત, ઊંટનુ મોત,

મીની બસ અને ઊંટ વચ્ચે થયેલા અકસ્માતમાં ઊંટનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોનો ચમત્કારિક રીતે આબાદ બચાવ થયો હતો.

એસટી બસની અડફેેટે ઉંટનું મોત
એસટી બસની અડફેેટે ઉંટનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:04 AM IST

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અરવલ્લી: ધનસુરા-તલોદ હાઈવે પર સાંજના સમયે મીની બસ અને ઊંટ વચ્ચે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. મીની બસ અને ઊંટ વચ્ચે થયેલા આ અકસ્માતમાં ઊંટનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોનો ચમત્કારિક રીતે આબાદ બચાવ થયો હતો. ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે હાઈવે પર વાહનવ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો હતો.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, રાણીપથી મોડાસા તરફ જઈ રહેલી GJ 18 ZT 3800 નંબરની મીની બસ નવલપુર ગામ નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન અચાનક એક ઊંટ રોડ પર આવી ચડતાં બસ ચાલક તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી શક્યો ન હતો. પરિણામે બસ ઊંટ સાથે જોરદાર રીતે અથડાઈ હતી.

અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે ઊંટને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બસમાં સવાર મુસાફરોની સ્થિતિ અંગે જાણકારી મેળવી હતી. સદનસીબે બસમાં સવાર કોઈપણ મુસાફરને ગંભીર ઈજા પહોંચી ન હતી. તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત બાદ બસને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને સંબંધિત તંત્રના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. અકસ્માતને કારણે થોડા સમય માટે માર્ગ પર વાહનોની અવરજવર ધીમી પડી હતી, પરંતુ બાદમાં સ્થિતિ સામાન્ય બની હતી. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર હાઈવે પર રખડતા પશુઓના પ્રશ્નને ઉજાગર કર્યો છે. હાઈવે પર અચાનક પશુઓ આવી જતાં વાહનચાલકો માટે અકસ્માતનું જોખમ વધી જાય છે. સ્થાનિક લોકોએ માર્ગો પર રખડતા પશુઓને નિયંત્રિત કરવા માટે તંત્ર દ્વારા જરૂરી પગલાં ભરવાની માંગ ઉઠાવી છે.

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