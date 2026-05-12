ETV Bharat / state

મહેસાણા: મોટી દાઉ નજીક લક્ઝરી બસ-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, બે લોકોના મોત- 13 ઇજાગ્રસ્ત

મહેસાણામાં મોટી દાઉ નજીક કેળા ભરેલી ટ્રકને રોંગ સાઇડથી આવેલી લકઝરી બસે મારી ટક્કર.

મોટી દાઉ નજીક લક્ઝરી બસ-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત
મોટી દાઉ નજીક લક્ઝરી બસ-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણા-રાજસ્થાન હાઇવે પર મોટી દાઉ ગામ નજીક મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પૂરપાટ ઝડપે દોડતી એક લક્ઝરી બસના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસ ડિવાઇડર કુદીને રોંગ સાઇડમાં આવી ગઇ હતી અને સામેથી આવતા ટ્રક સાથે અથડાઇ હતી. આ ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે અન્ય 13 મુસાફર ઘાયલ થતા તેમણે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર, આ ભયાનક અકસ્માત મોડી રાત્રે આશરે 3 વાગ્યાના સુમારે સર્જાયો હતો. એક ટ્રક જેમાં કેળાનો મોટો જથ્થો ભરેલો હતો. તે રાજપીપળાથી રાજસ્થાનના જોધપુર જતો હતો. આ સમયે અમદાવાદ તરફ જઇ રહેલી એક ખાનગી લક્ઝરી બસ મોટી દાઉના પાટિયા પાસે પહોંચી ત્યારે અચાનક બેકાબૂ બની હતી.

મોટી દાઉ નજીક લક્ઝરી બસ-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

બસની ઝડપ એટલી વધુ હતી કે તે હાઈવે વચ્ચે આવેલા ડિવાઇડરને કૂદી ગઇ હતી અને રોંગ સાઇડના ટ્રેક પર ધસી આવી હતી. સામેથી પોતાની સાચી દિશામાં આવી રહેલી કેળા ભરેલી ટ્રકના ચાલકને કઈં પણ સમજવાનો કે વાહન તારવવાનો સમય મળે તે પહેલા જ લક્ઝરી બસ ટ્રક સાથે જોરદાર ટકરાઈ હતી. ટક્કર એટલી જબરદસ્ત હતી કે અકસ્માત બાદ લક્ઝરી બસ રસ્તાની બાજુમાં આવેલી કાંટાળી ઝાડીઓમાં ઘૂસી ગઈ હતી. બીજી તરફ, ટ્રકમાં ભરેલા કેળાના બોક્સ તૂટી જતા સમગ્ર હાઇવે પર કેળાનો જથ્થો વેરવિખેર થઈ ગયો હતો.

આ ગોઝારા અકસ્માતને પગલે મોડી રાત્રે હાઇવે પર મુસાફરોની ચીસાચીસ અને મરણચીસો ગુંજી ઉઠી હતી. આસપાસના લોકો અને ત્યાંથી પસાર થતા અન્ય વાહનચાલકો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં બસમાં સવાર બે લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. જ્યારે 13 જેટલા લોકોને નાની-મોટી અને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નજીકની હોસ્પિટલોમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

કેવી રીતે બની ઘટના?

અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ટ્રકના ડ્રાઇવર તુલસીરામે ઘટના અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "અમે રાજપીપળાથી કેળા ભરીને જોધપુર જવા નીકળ્યા હતા. રાત્રે અમે અમારા રસ્તા પર ધીમે ધીમે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક જ સામેથી આવતી એક લક્ઝરી બસ ડિવાઈડર કૂદીને રોંગ સાઇડમાં અમારી જ લાઈનમાં ઘૂસી આવી હતી. મેં ટ્રક સાઈડમાં લેવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બસ સીધી અમારી સાથે અથડાઈ ગઈ અને ત્યારબાદ ઝાડીઓમાં જઈને ખાબકી હતી. જો બસ ચાલકે થોડું ધ્યાન રાખ્યું હોત તો આ અકસ્માત ટાળી શકાયો હોત. મને અને મારી સાથે રહેલા વ્યક્તિને પણ હાથ અને પગના ભાગે ઈજાઓ પહોંચી છે."

અકસ્માતની જાણ થતા જ મહેસાણા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સૌપ્રથમ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી, ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા હતા. હાઇવે પર પથરાયેલા કેળા અને ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનોને ક્રેનની મદદથી દૂર કરી ટ્રાફિક વ્યવહાર પૂર્વવત કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાલ પોલીસે લક્ઝરી બસ ચાલક સામે અકસ્માત અને બેદરકારીનો ગુનો નોંધીને વધુ કાનૂની તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ACCIDENT BETWEEN LUXURY BUS TRUCK
ACCIDENT MEHSANA
TRUCK AND BUS ACCIDENT
MOTI DAU ACCIDENT
ACCIDENT BETWEEN LUXURY BUS TRUCK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.