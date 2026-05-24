અમરેલી: બેકાબુ કાર સામેથી આવતી ટ્રાવેલ્સ સામે અથડાઈ, કાર ભૂક્કો થઈ ગઈ, 3 લોકોના મોત
અમરેલી-લાઠી સ્ટેટ હાઈવે પર કેરાળા પાટિયા નજીક ખાનગી બસ અને અલ્ટો કાર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.
Published : May 24, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : May 24, 2026 at 8:10 AM IST
અમરેલી: જિલ્લામાં ફરી એકવાર માર્ગ અકસ્માતની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અમરેલી-લાઠી સ્ટેટ હાઈવે પર આવેલા કેરાળા ગામના પાટિયા નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને અલ્ટો કાર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતા કારમાં સવાર ત્રણ વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ અમરેલી-લાઠી સ્ટેટ હાઈવે પર કેરાળા નજીકથી પસાર થતી ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને સામેથી આવી રહેલી અલ્ટો કાર વચ્ચે અચાનક જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણ ભૂક્કો થઈ ગયો હતો, અને કારમાં સવાર ત્રણેય વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે દબાઈ ગયા હતા. ઘટનાસ્થળે જ ત્રણેયના મોત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. બનાવની જાણ થતાં પોલીસનો કાફલો પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મૃતદેહોને બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
આ અકસ્માતના સીસીટીવી ફુટેજ પણ સામે આવ્યો છે, જે ખાનગી બસની બસમાં લાગેલા ડેશકેમમાં કેદ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વીડિયોમાં અલ્ટો કાર અચાનક બસની સામે આવી જતી જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ બસને જોઈને કારચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને કાર સીધી ટ્રાવેલ્સ બસ સાથે અથડાઈ ગઈ હતી.
કેરાળા પાટિયા નજીકનો વિસ્તાર અગાઉથી અકસ્માત ઝોન તરીકે ઓળખાય છે અને અહીં વારંવાર અકસ્માતોની ઘટનાઓ બનતી હોવાની સ્થાનિકોમાં ચર્ચા છે. આ અકસ્માત બાદ ફરી એકવાર માર્ગ સુરક્ષા અને હાઈવે પરના જોખમી વળાંકો અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
ગંભીર અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર લાંબા સમય સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પોલીસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળી વાહન વ્યવહાર પુનઃ શરૂ કરાવ્યો હતો. હાલ મૃતકોની ઓળખ મેળવવા માટે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
અકસ્માતની ઘટનાએ સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પોલીસે અકસ્માત અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.લાઠીના પીઆઇ આસુરા એ જણાવ્યું કે, તેમની ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને અકસ્માત અંગે ફરિયાદ લેવા તજવીજ હાથ ધરવામા આવી અને પોલીસ વધુ તપાસ હાલ કરી રહી છે.