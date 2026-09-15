સુરેન્દ્રનગરમાં તરણેતરના મેળામાં દુર્ઘટના: મોતના કૂવાનો ભાગ તૂટી પડતા નજીકમાં ઉભેલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત
મેળામાં લગાવવામાં આવેલા મોતના કૂવાની રાઈડનો એક ભાગ અચાનક તૂટી પડતા 10 થી વધુ બાળકો અને યાત્રિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : September 15, 2026 at 9:46 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના વિશ્વપ્રસિદ્ધ અને ભાતીગળ તરણેતર મેળામાં આજે મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મેળામાં લગાવવામાં આવેલા મોતના કૂવાની રાઈડનો એક ભાગ અચાનક તૂટી પડતા 10 થી વધુ બાળકો અને યાત્રિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટના બાદ સમગ્ર મેળા પરિસરમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર તરણેતર મેળાના બીજા દિવસે બપોરના સમયે મોટી સંખ્યામાં લોકો મેળો માણી રહ્યા હતા. ત્યારે અચાનક મોતના કૂવાની રાઈડનો લાકડાનો ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. રાઈડ પુરઝડપે ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન આ ઘટના બનતા આજુબાજુમાં ઉભેલા અને રાઈડમાં બેઠેલા લોકો ફંગોળાયા હતા. જેમાં નજીકમાં ઉભેલા લોકોને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તોમાં મોટાભાગે બાળકો અને મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ધોરણે થાનગઢ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યું હતું અને ભીડને કાબુમાં લીધી હતી. મોતના કૂવાની રાઈડને તાત્કાલિક બંધ કરાવી દેવામાં આવી છે અને આજુબાજુની અન્ય રાઈડો પણ સલામતીના ભાગરૂપે બંધ કરાવવામાં આવી છે.
આ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા મેળાને આપવામાં આવેલી પરમિશન સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. ગઈકાલે જ મેળાના પ્રથમ દિવસે રાઈડ સંચાલકોએ પુરતા ડોક્યુમેન્ટ રજૂ ન કર્યા હોવાથી અને SOPનું પાલન ન થયું હોવાથી મોટી રાઈડોને પરમિશન આપવામાં આવી ન હતી. સ્થાનિક ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મામલતદારની ટીમે અભિપ્રાય ન આપતા રાઈડો બંધ રાખવામાં આવી હતી. ત્યારે આજે અચાનક કઈ રીતે પરમિશન આપી દેવામાં આવી તે સૌથી મોટો સવાલ છે
સ્થાનિક લોકો અને સામાજિક આગેવાનોનું કહેવું છે કે, સરકારી નિયમોને નેવે મૂકીને મેળો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. રાઈડ શરૂ કરતા પહેલા રજૂ કરવાનો થતો સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ, ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ, ઈન્સ્યોરન્સ અને અન્ય જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વગર જ મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. જો યોગ્ય ચકાસણી થઈ હોત તો આ દુર્ઘટના ટાળી શકાઈ હોત.
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે- પ્રવીણ સોલંકી, થાનગઢ મામલતદાર
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે તપાસ આપવામાં આવી હોવાનું થાનગઢ મામલતદાર પ્રવીણ સોલંકી દ્વારા ટેલિફોનિક રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સમગ્ર ઘટના મુદ્દે અલગ અલગ ટીમો ઘટના સ્થળે મોકલવામાં આવી છે અને ત્યાં નજીકમાં ઉભેલા લોકોને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી છે. સમગ્ર થાનગઢ મેળામાં બે જેટલા મોતના કુવાઓ અને પરમિશન આપવામાં આવી છે. ત્યારે આ અંગેની સ્ટ્રક્ચર રિપોર્ટ અને વિવિધ પ્રકારની પરમિશનો અંગેની તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. ગંભીર ઘટના બની છે ત્યારે કોની બેદરકારીના પગલે આ પ્રકારની ઘટના બની તે દિશામાં પણ હાલ તપાસ શરૂ કરાવી છે.
બીજી તરફ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા આ મામલે સ્વબચાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અધિકારીઓ કેમેરા સામે કંઈપણ બોલવા તૈયાર નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગરનો સૌથી મોટો અને પૌરાણિક મેળો છે. જેમાં દર વર્ષે 10 લાખથી વધુ લોકો આવે છે. આવા મોટા મેળામાં સુરક્ષાના કોઈ પગલા ન લેવાતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી રાઈડ સંચાલકની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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