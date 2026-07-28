સુરતના ખટોદરામાં સુમન શાળામાં મોટી દુર્ઘટના, વીજ કરંટ લાગતાં ધોરણ-9ના વિદ્યાર્થીનું કરુણ મૃત્યુ
આ ઘટનાથી સમગ્ર શહેરમાં ભારે રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : July 28, 2026 at 6:37 PM IST
સુરત: સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં આવેલી સુમન શાળા નંબર 16 (ઉર્દૂ માધ્યમ) ખાતે ચોમાસાની ઋતુમાં એક હૃદયવિદારક ઘટના બની છે. શાળા તંત્રની ગંભીર બેદરકારીને કારણે ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી અબ્દુલ રહેમાન મહંમદ સલીમનું વીજ કરંટ લાગવાથી મૃત્યુ થયું છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર શહેરમાં ભારે રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
ચોમાસામાં ટેરેસ પર પીટી ક્લાસ: શાળા તંત્ર પર સવાલોની ઝડી
માહિતી અનુસાર, વરસાદી માહોલ વચ્ચે શાળા તંત્રે વિદ્યાર્થીઓને પીટી પિરિયડ માટે શાળાના ટેરેસ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. શાળા પરિસરમાં જ ખુલ્લું રમતનું મેદાન હોવા છતાં ચોમાસાની જોખમી ઋતુમાં વિદ્યાર્થીઓને ટેરેસ પર લઈ જવાના નિર્ણય પર હવે ગંભીર સવાલો ઊઠી રહ્યા છે.
પીટીનો સમય પૂરો થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ટેરેસ પરથી નીચે ઉતરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ અકસ્માત ઘટ્યો હતો.
દીવાલ તરફ દોડતા વિદ્યાર્થીને ખુલ્લા વાયરનો સંપર્ક
ઘટનાના સાક્ષી વિદ્યાર્થી મોહમ્મદ ઇરફાને જણાવ્યું કે, બીજા માળે સાત-આઠ વિદ્યાર્થીઓ પીટી ક્લાસમાં હાજર હતા. તે દરમિયાન અબ્દુલ રહેમાન દીવાલ તરફ દોડ્યો, જ્યાં અસુરક્ષિત અને ખુલ્લા વાયરના સંપર્કમાં આવતાં તેને વીજ કરંટ લાગ્યો. સાથી વિદ્યાર્થીઓએ તેને તાત્કાલિક બચાવવાના પ્રયાસ કર્યા. ત્યારબાદ ત્રણ શિક્ષકો અને પ્રિન્સિપાલે તેને ગંભીર હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો, પરંતુ સારવાર પહેલાં જ તેનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું.
પરિવારનો આક્રોશ: બેદરકારી અને સત્ય છુપાવવાનો આરોપ
મૃતક વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોએ શાળા સંચાલકોની ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેઓ કહે છે કે ચોમાસામાં શોર્ટ સર્કિટ અને વીજ કરંટનો સતત ભય હોવા છતાં શાળાએ કોઈ જ પૂર્વ તૈયારી કે ચકાસણી કરી ન હતી.
વધુમાં, બાળકનું મૃત્યુ થયા બાદ પણ શાળાના આચાર્ય મુસ્તુફા મલેક અને તંત્રે પરિવારને તાત્કાલિક જાણ કરી ન હતી અને આખી ઘટના છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હોસ્પિટલમાં એકઠા થયેલા સંબંધીઓએ જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
શાળા તંત્રની જવાબદારી ટાળવાની કોશિશ
પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબમાં શાળા સત્તાધીશોએ ગોળ-ગોળ જવાબો આપ્યા અને બેદરકારી સ્વીકારવાનો ઇન્કાર કર્યો. “અમે પર્સનલી ધ્યાન રાખીએ છીએ”, “બાળકને આઈડિયા નહીં હોય” જેવા બહાના આપી જવાબદારીમાંથી છટકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
તમામ શાળાઓમાં તપાસના આદેશ
ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં ઈન્ચાર્જ શાસનાધિકારી ધર્મેશ પટેલ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તેમણે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હેઠળની તમામ સુમન શાળાઓમાં તાત્કાલિક તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જવાબદારો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું છે.