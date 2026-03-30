અમરેલી: લાઠી નજીક ખાનગી બસ પલટી જતા અકસ્માત, 20 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત
Published : March 30, 2026 at 12:48 PM IST
અમરેલી: અમરેલીના લાઠીના ચાવંડ નજીક એક ખાનગી બસ પલટી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર, ભાવનગરથી લગ્ન પ્રસંગ પૂર્ણ કરીને જામનગર તરફ જતી બસ ચાવંડ ગામની ગોળાઇ પાસે અચાનક બેકાબૂ બની હતી અને પલટી મારી ગઇ હતી. આ અકસ્માતમાં બસમાં સવાર 40માંથી 20 મુસાફર ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
લાઠી નજીક ખાનગી બસને નડ્યો અકસ્માત
ભાવનગરથી લગ્ન પ્રસંગ પૂર્ણ કરીને જામનગર તરફ પરત ફરી રહેલી સિંધી સમાજની જાનની બસ લાઠીના ચાવંડ ગામની ગોળાઇ પાસે પલટી મારી ગઇ હતી. બસમાં પરિવારજનો અને સંબંધીઓ મળી બસમાં 40 જેટલા મુસાફર સવાર હતા. બસના ડ્રાઇવરે અચાનક બસ પરનો કાબુ ગુમાવતા બસ પલટી મારી ગઇ હતી.
બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિક લોકો તેમજ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. આ અકસ્માતમાં 20 મુસાફરોને સામાન્ય ઇજા થઇ હતી. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે લાઠી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ તમામની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ઘટના અંગે બસમાં સવાર ઇજાગ્રસ્ત મુસાફર રવિભાઈ સંતવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા પરિવારની જાન ભાવનગરથી જામનગર પરત ફરી રહી હતી, તે દરમિયાન ચાવડ પાસે અમારી બસનો અકસ્માત થયો હતો અને અમારા પરિવારના 20 લોકોને નાની મોટી ઇજાઓ થઈ હતી. બસમાં કુલ 40 લોકો સવાર હતા.
