જામનગરમાં ACBની સફળ ટ્રેપ: PGVCLના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર અને લાઇનમેન 80 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા
જામનગર તાલુકાના સાપર સબ-ડિવિઝન હેઠળ આવતી PGVCLની કચેરીમાં પોતાના ગેસ્ટ હાઉસ માટે વીજ લોડ વધારવા અને નવું વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે કાયદેસર અરજી કરી હતી.
Published : June 17, 2026 at 9:55 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ લાલ આંખ કરી છે. જામનગર જિલ્લામાં ACBની ટીમે એક સફળ ટ્રેપ ગોઠવીને પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (PGVCL)ના વર્ગ-૧ના નાયબ ઇજનેર અને વર્ગ-૪ના આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેનને ૮૦,૦૦૦ રૂપિયાની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. આ ધરપકડથી લાંચિયા અધિકારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી અનુસાર, આ કેસના ફરિયાદી એક જાગૃત નાગરિક છે. તેમણે જામનગર તાલુકાના સાપર સબ-ડિવિઝન હેઠળ આવતી PGVCLની કચેરીમાં પોતાના ગેસ્ટ હાઉસ માટે વીજ લોડ વધારવા અને નવું વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે કાયદેસર અરજી કરી હતી. જો કે, અરજી અન્વયે કચેરી દ્વારા લાંબા સમયથી કોઈ સંતોષકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નહોતી અને અરજીને વિલંબમાં નાખવામાં આવી રહી હતી.
ગેસ્ટ હાઉસમાં નવું ટ્રાન્સફોર્મર (TC) ફિટ કરી આપવા અને નવું વીજ મીટર લગાવી આપવાના બદલામાં સાપર સબ-ડિવિઝનના વર્ગ-૧ના નાયબ ઇજનેર રૂષી દિનેશચંદ્ર પરમાર (ઉંમર ૪૨)એ ફરિયાદી પાસે શરૂઆતમાં ૧,૦૦,૦૦૦ રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી. પાછળથી રકમ ઘટાડીને ૮૦,૦૦૦ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી.
ACBએ ગોઠવ્યું લાંચનું છટકું
ફરિયાદી આ લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે રાજકોટ ACB એકમનો સંપર્ક કર્યો અને વિગતવાર ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદના આધારે ACBની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને તારીખ ૧૭ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ જામનગર-ખંભાળીયા હાઇવે પર મજબૂત ટ્રેપ ગોઠવ્યું હતું.
આયોજન મુજબ, હાઇવે પર આવેલા નાગાર્જુન પેટ્રોલ પંપની સામે ફરિયાદીને લાંચની રકમ આપવા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં સાપર સબ-ડિવિઝનના આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન મનોજભાઈ ડુંગારામ પ્રજાપતિ (ઉંમર ૪૩) લાંચની રકમ લેવા આવ્યા હતા.
બંને આરોપીઓની ધરપકડ
નક્કી કરેલા સ્થળે આસિસ્ટન્ટ લાઇનમેન મનોજભાઈ પ્રજાપતિએ ફરિયાદી સાથે વાતચીત કરીને ૮૦,૦૦૦ રૂપિયાની લાંચ સ્વીકારી લીધી. જેવી તેણે નાણાં હાથમાં લીધાં કે તરત જ આસપાસ વોચમાં રહેલી ACBની ટીમે તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો. ત્યારબાદ લાઇનમેનની ધરપકડની સાથે જ અન્ય ટીમે સાપર કચેરીમાં હાજર નાયબ ઇજનેર રૂષી પરમારને પણ ઝડપી લીધા.
આ સફળ ટ્રેપની કામગીરી જામનગર ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.આર. ગોહિલ અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઓપરેશનનું સીધું સુપરવિઝન ACB રાજકોટ એકમના મદદનીશ નિયામક જે.ડી. મેવાડાએ કર્યું હતું, જ્યારે ઇન્ચાર્જ અધિકારી તરીકે નાયબ નિયામક બલદેવસિંહ વાઘેલા કાર્યરત હતા.
ACBએ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.