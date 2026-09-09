ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ACBનું છટકું: જામીન કરાવા લાંચ માંગી અને હેડ કોન્સ્ટેબલ રંગે હાથે ઝડપાઇ ગયો
હેડ કોન્સ્ટેબલે ફરિયાદી પાસે 27 હજાર રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરી હતી
Published : September 9, 2026 at 10:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ACBએ સફળ ટ્રેપ ગોઠવી હેડ કોન્સ્ટેબલને લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીનું નામ જયસુખભાઈ જાગાભાઈ જીડિયા, ઉંમર 30 વર્ષ, હાલ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે.
બનાવની વિગત મુજબ ફરિયાદીના ગામના કેટલાક વ્યક્તિઓ સામે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગારનો ગુનો દાખલ થયો હતો. તે ગુનામાં પકડાયેલા આરોપીઓના જામીન કરાવવાના બદલામાં આ હેડ કોન્સ્ટેબલે ફરિયાદી પાસે 27 હજાર રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરી હતી અને બે-ત્રણ દિવસમાં રકમ આપવા જણાવ્યું હતું. ફરિયાદી લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી ACBના ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેના આધારે આ ACBએ છટકાનું આયોજન કર્યું હતું. ACBની ટીમે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનના કંપાઉન્ડમાં પાછળના ભાગે ડીસ્ટાફ ઓફિસના દરવાજા સામે જાહેરમાં ગોઠવેલા છટકા દરમિયાન આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી 27 હજાર રૂપિયા સ્વીકાર્યા હતા અને ત્યાં જ પકડાઈ ગયો હતો. લાંચની સમગ્ર રકમ સ્થળ પરથી રીકવર કરવામાં આવી છે.
આ ટ્રેપિંગ કામગીરી રાજકોટ ACB એકમના ફિલ્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. સોલંકી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અને આ અંગે અગાઉ પણ પોલીસ કર્મચારી દ્વારા લાંચ લેવામાં આવી હતી કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસના ધરવામાં આવી છે ઝડપાયેલા હેડ કોન્સ્ટેબલ પાસે જે તપાસો છે તેના તોહમતદારો અને આરોપીઓને અને ફરિયાદીઓને પણ એસીબી વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ અંગે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે ત્યારે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોસ્ટેબલ લાંચ લેતા ઝડપાયા બાદ ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે અને સુરેન્દ્રનગર પોલીસની છબી ખરડાઈ હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે.
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