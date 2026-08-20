ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં ACBની સફળ ટ્રેપ, સરપંચ અને ઉપસરપંચ લાંચ લેતા ઝડપાયા
વલસાડના પારડી તાલુકામાં આવેલા ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં ACBએ સફળ ટ્રેપ ગોઠવી સરપંચ અને ઉપસરપંચ તેમજ સભ્યને લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : August 20, 2026 at 7:56 PM IST
વલસાડ: વલસાડના પારડી તાલુકામાં આવેલા ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં ACBએ સફળ ટ્રેપ ગોઠવી સરપંચ અને ઉપસરપંચ તેમજ સભ્યને લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા હતા.
ઉદવાડાના સરપંચ-ઉપસરપંચ લાંચ લેતા ઝડપાયા
બનાવની વિગત જોઇએ તો ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ ધર્મેન્દ્ર ઉર્ફે રાજુભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ, ઉપસરપંચ સરોસ બહેરામ ઇરાની તથા ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતના વોર્ડ નંબર-4ના સભ્ય ધર્મિષ્ઠા ઉર્ફે જીગીબેન પટેલ અરજદાર પાસેથી જમીન ખેતીવાડી ઝોનમાંથી રહેણાંક ઝોનમાં ફેરવવાના કામે ઉદવાડા વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ઉદવાડા એટલે કે, ઉદવાડા એરીઆ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (UADA)ની ટી.પી. કમિટી તથા ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય સભાના ઠરાવો કાઢી આપવાના બદલામાં 3 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી.
ફરિયાદી લાંચ આપવા ના માંગતા હોઇ તેમણે ઉદવાડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ, ઉપસરપંચ અને સભ્ય વિરૂદ્ધ જે.આર.ગામીત, વલસાડ અને ડાંગ ACB પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ આપી હતી. આ ફરિયાદના આધારે તપાસ કરતા સરપંચ,ઉપસરપંચ અને સભ્ય 3 લાખ રૂપિયાની લાંચ લેતા ઝડપાઇ ગયા હતા.
વલસાડ અને ડાંગ ACBની ટીમે કલમ 7(એ), 12,13(1) તથા 13(2) મુજબ ગુન્હો દાખલ કર્યો હતો.
આ ગુન્હાની તપાસ એન.બી.સોલંકી, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નવસારી ACB કરી રહ્યા છે અને તેમનું સુપરવિઝન અધિકારી આર.આર.ચૌધરી, મદદનીશ નિયામક ACB, સુરતે કર્યું હતું.
કોઇ લાંચ માંગે તો ACBને જાણ કરો
સરકારના જુદા જુદા વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા કાયદેસરના મહેનતાણાં સિવાય જાહેર જનતા પાસેથી જો કોઇ ગેરકાયદેસર લાંચની માંગણી કરવામાં આવે તો તેવા અધિકારી/કર્મચારીઓ અંગેની જાણ ACB કચેરીના ટોલ ફ્રી નંબર-1064, ફોન નંબર-079-22866722 તેમજ ઇમેઇલ:astdir-acb-sur@gujarat.gov.in. વોટ્સએપ નંબર-9099911055 ઉપર કરવા જાગૃત જનતાને આહવાન કરવામાં આવે છે.
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