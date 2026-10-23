'દોઢ ટનનું AC આપો નહીંતર ફેક્ટરી બંધ કરાવી નાખીશ', પછી લાંચિયા PI સાહેબ આ રીતે ઝડપાયા!
ફેક્ટરી પ્રદૂષણ ફેલાવતી હોવાનું કહી કાર્યવાહી કરવાની ધમકી આપ્યાનો આક્ષેપ; AC આપવાનો ઇનકાર કરતાં PIએ રોકડા ₹40 હજાર માગ્યા
Published : October 23, 2026 at 10:26 AM IST
અમદાવાદઃ આણંદ જિલ્લાના આંકલાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સામે લાંચ માગવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ACBના જણાવ્યા અનુસાર, એક જાગૃત નાગરિકને ફેક્ટરી બંધ કરાવી દેવાની ધમકી આપીને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે પહેલાં દોઢ ટનનું AC માગ્યું હતું. જોકે, ફરિયાદીએ AC આપવાનો ઇનકાર કરતાં તેની પાસેથી ₹40 હજારની લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ લાંચની રકમ સ્વીકારતી વખતે આણંદ ACBએ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને ઝડપી પાડ્યા હતા.
ACBના જણાવ્યા પ્રમાણે, આંકલાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રાજદીપસિંહ ભગવતસિંહ વનારએ ફરિયાદીને પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવ્યા હતા. ત્યાં ફેક્ટરી પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, તેમ કહી તેને બંધ કરાવી દેવાની ધમકી આપી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે ફરિયાદી પાસે દોઢ ટનનું AC માગ્યું હતું. ફરિયાદીએ AC આપવાની ના પાડતાં તેના બદલે ₹40 હજાર આપી દેવા જણાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા લાંચની માગણી કરવામાં આવતાં, ફરિયાદી લાંચના નાણાં આપવા માગતા ન હતા. આથી તેમણે આણંદ ACB પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે ACBએ લાંચના છટકાનું આયોજન કર્યું હતું.
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની ચેમ્બરમાં જ છટકું
22 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આંકલાવ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ACBએ ગોઠવેલા છટકા દરમિયાન ફરિયાદી અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વચ્ચે હેતુલક્ષી વાતચીત થઈ હતી. આ દરમિયાન આક્ષેપિત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રાજદીપસિંહ વનારએ ફરિયાદી પાસેથી ₹40 હજારની લાંચ સ્વીકારી હોવાનો ACBનો દાવો છે. લાંચની રકમ સ્વીકારતાં જ ACBની ટીમે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને ઝડપી પાડ્યા હતા. સ્થળ પરથી લાંચ પેટે સ્વીકારેલી ₹40 હજારની સંપૂર્ણ રકમ પણ રિકવર કરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યવાહી આણંદ ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.એન. વિરાણી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ફેક્ટરી બંધ કરાવી દેવાની ધમકી આપી ACની માગણી કર્યા બાદ રોકડ રકમ માગવાના આક્ષેપને પગલે આ કાર્યવાહી થઈ છે. હાલ આ મામલે ACBની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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