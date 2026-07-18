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સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના PA રહી ચૂકેલા નાયબ મામલતદાર સામે ACBની વધુ એક ફરિયાદ

ACBની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, જયરાજસિંહ ઝાલાના નામે કુલ 1.34 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર-જંગમ મિલકત છે. જેમાં જમીન, મકાન, વાહન અને બેંક બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે.

સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના PA રહી ચૂકેલા નાયબ મામલતદાર સામે ACBની વધુ એક ફરિયાદ
સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના PA રહી ચૂકેલા નાયબ મામલતદાર સામે ACBની વધુ એક ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 10:48 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેલમાં રહેલા જિલ્લાના પૂર્વ કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલના અંગત મદદનીશ અને હાલ નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા જયરાજસિંહ ઝાલા સામે આવક કરતા વધુ સંપત્તિ મામલે ACBએ નવી ફરિયાદ નોંધી છે.

ACBની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, જયરાજસિંહ ઝાલાના નામે કુલ 1.34 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર-જંગમ મિલકત છે. જેમાં જમીન, મકાન, વાહન અને બેંક બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમની સરકારી સેવા દરમિયાનની કાયદેસરની આવક સાથે સરખામણી કરતા 53% થી વધુ એટલે કે આશરે 71 લાખથી વધુની મિલકત અપ્રમાણસર હોવાનું ખુલ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના PA રહી ચૂકેલા નાયબ મામલતદાર સામે ACBની વધુ એક ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ACBએ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ ધારા હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. આગામી દિવસોમાં તેમના બેંક ખાતા અને મિલકતના દસ્તાવેજોની વધુ ચકાસણી કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા પણ ED દ્વારા જયરાજસિંહ ઝાલાના લખતર ખાતેના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો ગુનો પણ નોંધાયેલો છે.

હાલ પૂર્વ કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ પણ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં જેલમાં છે. તેમના નજીકના સહયોગી સામે સત એજન્સીઓની કાર્યવાહી થતા જિલ્લાના વહીવટી વર્તુળોમાં ચર્ચા જોર પકડી છે.

ACBના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા કોઈપણ અધિકારીને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

હાલ આ કેસની તપાસ સુરેન્દ્રનગર એસીબી વિભાગના પીઆઇ પી.કે પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ગુનો દાખલ કરાયો છે. ત્યારબાદ અનેક મોટા ધડાકાઓ થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. લખતર, સુરેન્દ્રનગર સહિતના વિસ્તારોમાં જયરાજસિંહ ઝાલાની સંપતિ હોવાનું પણ ખુલવા પામ્યું છે.

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