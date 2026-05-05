બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તલાટી લાંચ લેતા ઝડપાયા, બિલો મંજૂર કરવા માંગી હતી 15 હજારની લાંચ
ડીસાના રામપુરા દામાના તલાટીને લાંચ રૂશ્વત શાખાએ 15 હજારની લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : May 5, 2026 at 8:08 AM IST
બનાસકાંઠા: સરકારી વિભાગોમાં ચાલતા લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર સામે હવે નાગરિકો જાગૃત થઈ રહ્યાં છે, અને ACBની મદદથી ઘણી વખત ભ્રષ્ટ સરકારી અધિકારીઓને લાંચ લેતા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. આવા લાંચિયા અધિકારીઓની યાદીમાં વધુ એક નામ જોડાયું છે.
ઘણી વખત એવું જાણવા મળે છે કે, સરકારી કચેરીઓમાં કામ કઢાવવા માટે કર્મચારીઓ લાંચ માંગતા હોય છે, લાંચ આપવા ન માંગતા લોકો એસીબીની મદદથી આવા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને કાયદાનું ભાન કરાવે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ એક લાંચિયા તલાટીને લાંચ લેવી ભારે પડી ગઈ અને હવે નોકરી ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસાના તલાટીએ વિકાસના કામોના બિલ મંજૂર કરવા માટે ટકાવારી પેટે લાંચ માગી અને આ લાંચ લેતા બનાસકાંઠા એસીબીએ તેમને રંગે હાથ ઝડપી લીધા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ડીસાના રામપુરા દામા ગામે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી કીર્તિકુમાર રામાભાઈ પ્રજાપતિએ આ કામના ફરિયાદી પાસેથી રામપુરા ગામે 15માં નાણાપંચ અંતર્ગત કરેલા વિકાસના કામના બનેલા બીલો મંજૂર કરવા માટે ટકાવારી પેટે ₹15,000ની ગેરકાયદેસર લાંચની માંગણી કરી હતી.
ત્યાર બાદ ફરિયાદીએ બનાસકાંઠા એસીબીનો સંપર્ક કર્યો હતો અને એસીબી દ્વારા છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે આ છટકામા રામપુરા દામા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી ગ્રામ પંચાયતમાં જ ₹15,000ની લાંચ લેતા એસીબીના હાથે ઝડપાઈ ગયા.
એસીબીએ તલાટી કમમંત્રીએ સ્વીકારેલ લાંચની 15,000 રૂપિયાની રકમ રિકવર કરી છે, અને તલાટી કીર્તિકુમાર રામાભાઈ પ્રજાપતિની અટકાયત કરી છે. લાંચ લેવા બદલ ઝડપાયેલા તલાટીના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા લોકોમાં ચર્ચા જાગી છે.