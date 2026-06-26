અમદાવાદ: બોપલ પોલીસ સ્ટેશનના મહિલા PSI અને હેડકોન્સ્ટેબલ 5 લાખની લાંચ લેતા ACBની ટ્રેપમાં પકડાયા
મહિલા PSI દ્વારા ફરિયાદી વિરુદ્ધ અરજીની તપાસમાં ગુનો દાખલ નહીં કરવા માટે પહેલા 10 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.
Published : June 26, 2026 at 10:36 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં બોપલ પોલીસ સ્ટેશનના મહિલા PSI અને હેડ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા લાંચ લેવાની ઘટના સામે આવી છે. એન્ટી કરપ્શન બ્યૂરોએ છટકું ગોઠવીને 5 લાખ રૂપિયાની લાંચ લેતા લાંચિયા પોલીસકર્મીને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વિગતો મુજબ, આ કેસના ફરિયાદી વિરુદ્ધ બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી થઈ હતી. ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં PSI તરીકે ફરજ બજાવતા પ્રીતિબેન ચૌધરી દ્વારા ફરિયાદી વિરુદ્ધ અરજીની તપાસમાં ગુનો દાખલ નહીં કરવા માટે પહેલા 10 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી અને બાદમાં 5 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત નક્કી થઈ હતી. જોકે ફરિયાદી લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી ખેડા એ.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન નડિયાદ ખાતે આવીને ફરિયાદ આપી હતી.
ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે બે રાજયસેવકની પંચોને સાથે રાખી આજ રોજ લાંચનું છટકું ગોઠવ્યું હતું. જેમાં છટકા દરમ્યાન આ કામના આરોપી નં-2 એવા હેડકોન્સ્ટેબલ દિલીપકુમાર ભોઇએ ફરિયાદી સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી તેની પાસેથી 5 લાખ રૂપિયા લાંચ પેટે સ્વીકાર્યા હતા. બાદમાં હેડકોન્સ્ટેબલે પોતાના મોબાઇલ ફોનથી આરોપી મહિલા PSIને ફોન કરી સ્પીકર ફોનથી વાત કરીને લાંચના નાણાં મળી ગયેલા હોવાનું જણાવ્યું હતું. આમ સ્થળ પરથી જ લાંચ સ્વીકારનારા હેડકોન્સ્ટેબલ તથા મહિલા PSI વિરુદ્ધ રાજય સેવક તરીકેના હોદ્દાનો દુરઉપયોગ કરી ગુનાહીત ગેરવર્તણુંક કરવાનો ગુનો ACB દ્વારા નોંધવામાં આવ્યો છે.
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