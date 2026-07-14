પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનના ત્રણ પોલીસકર્મીને 1 લાખની લાંચ લેતા ACB એ પકડી પાડ્યા
ફોન પરત આપવા માટે 3 લાખની લાંચ માંગી હતી,લાંચના પણ હપ્તા કરી ઉઘરાવતા હતા
Published : July 14, 2026 at 9:38 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા બે હેડ કોન્સ્ટેબલ અને એક લોકરક્ષક કોન્સ્ટેબલને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોની ટીમે ₹ 1 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં અનિરુદ્ધ ધાધલ (અ.હે.કો.), સાગર ચાવડા (લો.ર.પો.કો.) અને જયદીપસિંહ પરમાર (અ.હે.કો.) નો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓ છે.
મળતી વિગતો મુજબ, આ કેસના ફરિયાદી વિરુદ્ધ પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો, જેમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ તેઓ સબજેલમાંથી જામીન પર મુક્ત થયા હતા. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ફરિયાદી પોતાનો જપ્ત થયેલો મોબાઈલ ફોન પરત મેળવવા માટે પાનોલી પોલીસ સ્ટેશન ગયા હતા. ત્યાં આરોપી અનિરુદ્ધ અને જયદીપસિંહે ફોન પરત આપવાના બદલામાં ₹ 3 લાખની લાંચની માંગણી કરી હતી. ફરિયાદીએ આટલી મોટી રકમ એકસાથે આપવા અસમર્થતા દર્શાવતા, આરોપી અનિરુદ્ધે એક-એક લાખના ત્રણ હપ્તા કરી આપ્યા હતા.
ફરિયાદી આ લાંચની રકમ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે તુરંત જ એસીબી (ACB) નો સંપર્ક કર્યો ફરિયાદના આધારે એસીબીની ટીમે તારીખ ૧૪ જુલાઇના રોજ પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવેલા કન્ટેનરમાં કાર્યરત "ડી" સ્ટાફની ચેમ્બરમાં લાંચનું છટકું ગોઠવ્યું હતું.
આ ટ્રેપ દરમિયાન ફરિયાદીએ મુખ્ય આરોપી અનિરુદ્ધ સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી હતી. ત્યારબાદ અનિરુદ્ધભાઈના કહેવાથી ફરિયાદીએ લાંચના પ્રથમ હપ્તા પેટે ₹ 1 લાખ બીજા આરોપી સાગર ચાવડાને આપ્યા હતા. સાગરે જેવા પૈસા સ્વીકાર્યા કે તરત જ એસીબીની ટીમે તેમને રંગેહાથ પકડી લીધા હતા. એસીબીએ લાંચની સંપૂર્ણ રકમ રિકવર કરી છે અને એકબીજાના મેળાપીપણામાં ગુનો આચરવા બદલ ત્રણેય પોલીસકર્મીઓની અટકાયત કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.