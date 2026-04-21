ETV Bharat / state

મહેસાણા: હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતમાં ACBનો સપાટો, વારસાઇ જમીનમાં નામ દાખલ કરવા લાંચ માંગતા તલાટી-VCE રંગેહાથ ઝડપાયા

જોટાણાના હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતના તલાટીએ વારસાઇ જમીનમાં નામ દાખલ કરવા લાંચ માંગતા ACBના છટકામાં રંગેહાથ ઝડપાયા હતા.

જોટાણા હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતમાં ACBનો સપાટો
જોટાણા હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતમાં ACBનો સપાટો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: રાજ્યમાં ભ્રષ્ટાચારને ડામવા માટે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા તાલુકાના હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતમાં પિતાના અવસાન બાદ વારસાઇ જમીનમાં નામ દાખલ કરાવવાના સરકારી કામ માટે એક જાગૃત નાગરિક પાસેથી લાંચની માંગણી કરનાર તલાટી કમ મંત્રી અને વિલેજ કોમ્પ્યુટર આંત્રપ્રિન્યોર (VCE) ACBના છટકામાં ઝડપાઇ ગયા છે.

વારસાઇમાં નામ દાખલ કરાવવા તલાટીએ માંગી હતી લાંચ

મળતી માહિતી અનુસાર, મહેસાણા જિલ્લાના એક જાગૃત નાગરિકના પિતાનું તાજેતરમાં અવસાન થયું હતું. પિતાની હયાતી બાદ તેમની વડીલોપાર્જિત જમીનમાં ફરિયાદી તેમજ તેમના પરિવારના અન્ય સભ્યોના નામ વારસદાર તરીકે સરકારી રેકોર્ડ (ખાતામાં) દાખલ કરાવવાના હતા. આ કામ માટે ફરિયાદી જોટાણા તાલુકાના હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં ગયા હતા. ત્યાં ફરજ બજાવતા તલાટી કમ મંત્રી (વર્ગ-૩) વિવેકભાઇ કિરીટભાઇ ચૌધરી અને VCE વિશાલકુમાર સેંધાજી ઠાકોરે આ કામ કરી આપવાના અવેજ પેટે લાંચની માંગણી કરી હતી.

જોટાણા હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયતમાં ACBનો સપાટો (ETV Bharat Gujarat)

સરકારી નિયમો મુજબ જે કામ વિનામૂલ્યે કે નજીવી ફી સાથે થવું જોઈએ, તે કામ માટે આ બંને કર્મચારીઓએ એક ખાતા દીઠ રૂપિયા 4,000ની લાંચ માંગી હતી. ફરિયાદીને કુલ ત્રણ ખાતામાં વારસદારોના નામ દાખલ કરાવવાના હોવાથી, આરોપીઓએ કુલ રૂપિયા 12,000ની માંગણી કરી હતી. પરંતુ, ફરિયાદી લાંચ આપીને ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન આપવા માંગતા ન હતા. તેઓ આ ભ્રષ્ટ કર્મચારીઓને કાયદાનો પાઠ ભણાવવા માંગતા હતા, આથી તેમણે વિલંબ કર્યા વિના મહેસાણા એ.સી.બી. (Anti-Corruption Bureau)નો સંપર્ક સાધ્યો હતો.

ACB મહેસાણાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.ડી.ચાવડાએ ફરિયાદીની રજૂઆત સાંભળીને તરત જ ફરિયાદ નોંધી હતી અને લાંચિયા બાબુઓને રંગેહાથ પકડવા માટે છટકા (Trap)નું આયોજન કર્યું હતું. ગઈકાલે તારીખ 20 એપ્રિલ 2026ના રોજ હરસુંડલ ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં જ ACBની ટીમ ગુપ્ત રીતે ગોઠવાઈ ગઈ હતી. પૂર્વ આયોજન મુજબ ફરિયાદી પંચાયત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને આરોપીઓ સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન લાંચની રકમ બાબતે થોડી રકઝક થઈ હતી અને અંતે રૂપિયા 10,000માં સોદો નક્કી થયો હતો.

ACBએ છટકુ ગોઠવી તલાટી-VCEને લાંચ લેતા ઝડપી લીધા

આ રકઝકના અંતે આરોપી નંબર 2 (VCE વિશાલકુમાર ઠાકોર)એ ફરિયાદી પાસેથી 10,000 રૂપિયાની લાંચની રકમ સ્વીકારી હતી. આ જ સમયે આસપાસમાં વોચમાં રહેલી ACBની ટીમે ત્રાટકીને લાંચના નાણાં સાથે બંને આરોપીઓને સ્થળ પર જ રંગેહાથ દબોચી લીધા હતા. ACBએ લાંચમાં લેવાયેલા 10,000 રૂપિયા પણ સ્થળ પરથી રિકવર કરી લીધા છે.

હાલમાં ACB દ્વારા બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને તેમની સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવાની કાયદેસરની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, આ બંને આરોપીઓએ અગાઉ પણ કેટલા ખેડૂતો અને લોકો પાસેથી આ પ્રકારે લાંચ લીધી છે અને તેમની પાસે કોઈ આવક કરતા વધુ બેનામી સંપત્તિ છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ ઝીણવટભરી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

TAGGED:

MAHESANA ACB
TALATI BRIBE MAHESANA
HARSUNDAL TALATI ACB
ACB
TALATI BRIBE ACB MAHESANA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.