આણંદના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર કેતકી વ્યાસની ACBએ કરી ધરપકડ; પગાર કરતાં 67.84 ગણી વધુ સંપત્તિનો આરોપ
ACBના જણાવ્યા અનુસાર તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી વધારાની સંપત્તિ અંગે કેતકી વ્યાસ સંતોષકારક ખુલાસો કરી શક્યા નહોતા.
Published : August 13, 2026 at 2:33 PM IST
આણંદના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર કેતકી વ્યાસની અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ ધરપકડ કરી છે. ACBના જણાવ્યા અનુસાર વર્ષ 2023થી કેતકી વ્યાસની સંપત્તિ અંગે તપાસ ચાલી રહી હતી. તપાસ દરમિયાન તેમની પાસે તેમની કાયદેસરની આવક અને પગારની સરખામણીમાં 67.84 ગણી વધુ સંપત્તિ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ACBનો આરોપ છે કે કેતકી વ્યાસે પોતાની આવકના પ્રમાણમાં રૂ. 3 કરોડથી વધુની વધારાની રકમથી જમીન, મકાન, ફ્લેટ, વાહનો સહિતની સંપત્તિ વસાવી હતી.
ACBના જણાવ્યા અનુસાર તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી વધારાની સંપત્તિ અંગે કેતકી વ્યાસ સંતોષકારક ખુલાસો કરી શક્યા નહોતા. આ આધારે તેમની સામે અપ્રમાણસર મિલકતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે કેતકી વ્યાસને અગાઉ સેશન્સ કોર્ટ તેમજ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી આગોતરા જામીનની રાહત મળી નહોતી. ત્યારબાદ ACBએ તેમની ધરપકડ માટે કાર્યવાહી તેજ કરી હતી.
કેતકી વ્યાસનું લોકેશન શોધવા માટે ACBએ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પણ મદદ લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન તેઓ અમદાવાદના શેલા વિસ્તારમાં પોતાની બહેનના ઘરે રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ACBની ટીમે શેલામાંથી કેતકી વ્યાસની ધરપકડ કરી હતી.
ACBની તપાસમાં એવો પણ આરોપ છે કે કેતકી વ્યાસે પોતાની સંપત્તિનો મોટો હિસ્સો માતા-પિતાના નામે વસાવ્યો હતો. તપાસમાં બોડકદેવના શિવાલિક લેગસી વિસ્તારમાં ફ્લેટ, સાયન્સ સિટી રોડ પરની મિલકત, ત્રાગડ ખાતે બંગલો તેમજ વિરમગામ ખાતે દુકાન સહિતની સંપત્તિનો ઉલ્લેખ થયો છે. આ ઉપરાંત અલગ-અલગ વાહનો પણ વસાવવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી ACBની તપાસમાં સામે આવી છે.
અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં માત્ર સ્થાવર મિલકત જ નહીં, પરંતુ બેંક ખાતાઓ અને નાણાકીય વ્યવહારોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ACBના જણાવ્યા અનુસાર કેતકી વ્યાસ સાથે જોડાયેલા આશરે 24 જેટલા અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રકમ જમા કરવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હવે આ નાણાકીય વ્યવહારોનો સ્ત્રોત અને મિલકત ખરીદવા માટે થયેલા વ્યવહારો અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
ACBની તપાસમાં કેતકી વ્યાસના પિતાની આવકનો મુદ્દો પણ મહત્વનો બન્યો છે. તેમના પિતા વિરમગામમાં કર્મકાંડ તેમજ બુક સ્ટોલનું કામ કરતા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ACBના જણાવ્યા અનુસાર સંપત્તિ અંગેના હિસાબમાં માતા-પિતાની આવકને પણ દર્શાવવામાં આવી છે અને આ આવક તથા વસાવેલી સંપત્તિ વચ્ચેનો સંબંધ તપાસનો મહત્વનો ભાગ છે.
કેતકી વ્યાસની સરકારી કારકિર્દીની વાત કરીએ તો તેઓ વર્ષ 2001માં ચીફ ઓફિસર તરીકે સરકારી સેવામાં જોડાયા હતા. વર્ષ 2005માં તેમને મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન મળ્યું હતું અને ત્યારબાદ નાયબ મામલતદાર તથા અધિક કલેક્ટર સહિતના હોદ્દા પર ફરજ બજાવી હતી. તેઓ આણંદના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે.
ACBનો આરોપ છે કે કેતકી વ્યાસે સરકારી સેવામાં મળેલા કુલ પગારની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારાની રકમનો ઉપયોગ કરીને જમીન, મકાન, ફ્લેટ, વાહનો સહિતની વિવિધ સંપત્તિ વસાવી હતી. આ સંપત્તિના કાયદેસરના સ્ત્રોત અંગે તપાસ એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કેસમાં હવે ACB બોડકદેવ સ્થિત ફ્લેટનું પંચનામું અને સર્ચ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરશે. સર્ચ દરમિયાન મિલકત સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો, નાણાકીય વ્યવહારો તથા અન્ય મહત્વના પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કેતકી વ્યાસના પતિ પોરબંદર ખાતે DYSP તરીકે ફરજ બજાવે છે. ACB હવે કેતકી વ્યાસની મિલકતો, બેંક એકાઉન્ટ્સ, નાણાકીય વ્યવહારો અને સંપત્તિના સ્ત્રોત અંગે વધુ તપાસ કરશે.
ACBના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડાએ જણાવ્યું હતું કે અપ્રમાણસર મિલકતની તપાસ દરમિયાન કેતકી વ્યાસની સંપત્તિ તેમની જાણીતી આવકની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ACBના જણાવ્યા અનુસાર તપાસમાં સામે આવેલી વધારાની સંપત્તિ અંગે સંતોષકારક ખુલાસો ન મળતાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની મદદથી લોકેશન ટ્રેસ કરીને શેલામાંથી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
હવે કેતકી વ્યાસની ધરપકડ બાદ ACB તેમની કસ્ટડીમાં વધુ પૂછપરછ કરી શકે છે અને સંપત્તિમાં રોકાયેલી રકમનો સ્ત્રોત, વિવિધ બેંક એકાઉન્ટમાં થયેલા વ્યવહારો તથા માતા-પિતાના નામે વસાવાયેલી મિલકતો અંગે પણ તપાસ આગળ વધારશે. આ સમગ્ર મામલે ACBની તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કેસની આગળની કાનૂની કાર્યવાહી થશે.