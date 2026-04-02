જામનગરમાં ACBનો મોટો સપાટો: CPWD ના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ₹4.52 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયા
આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલી કચેરીમાં જ એસીબીએ છટકું ગોઠવીને આ સફળ ટ્રેપ પાર પાડી હતી.
Published : April 2, 2026 at 8:35 PM IST
જામનગર: ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB) એ આજે જામનગરમાં એક મોટી કાર્યવાહી કરતા સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક ડિપાર્ટમેન્ટ (CPWD) ના ક્લાસ-2 અધિકારીને લાખોની લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા છે. આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલી કચેરીમાં જ એસીબીએ છટકું ગોઠવીને આ સફળ ટ્રેપ પાર પાડી હતી.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ફરિયાદીના મિત્રને બે મહત્વના સ્થળોએ ઇલેક્ટ્રિક કામગીરીનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હતો. જામનગર-લાખાબાવડ હાઇવે પર નિર્માણ પામી રહેલા WHO ના દવા રિસર્ચ સેન્ટર ખાતે ઇલેક્ટ્રિક કામગીરી. દેવભૂમિ દ્વારકાના મોજપ ગામે આવેલા BSF મરીન ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે ઇલેક્ટ્રિક ફિટિંગની કામગીરી કરી હતી. આ કામગીરીના બાકી રહેલા બિલો મંજૂર કરવાના બદલામાં CPWD ના ઇલેક્ટ્રિક શાખાના મદદનીશ ઇજનેર વિજયકુમાર બાબુલાલ મીનાએ લાંચની માંગણી કરી હતી. કોન્ટ્રાક્ટર લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી, જાગૃત નાગરિક (ફરિયાદી) દ્વારા એસીબીનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.
ઓફિસમાં જ રચાયું લાંચનું છટકું
ફરિયાદના આધારે એસીબી રાજકોટ અને જામનગરની ટીમ દ્વારા આજે તારીખ 02/04/2026 ના રોજ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલી CPWD ની કચેરીમાં છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. આક્ષેપી વિજયકુમાર મીનાએ પોતાની ચેમ્બરમાં જ ફરિયાદી સાથે વાતચીત કરી રૂા. 4,52,000/- ની માંગણી કરી હતી. જેવી લાંચની રકમ સ્વીકારવામાં આવી અને આરોપીએ ફોન પર લાંચ મળી ગઈ હોવાની કબૂલાત કરી, કે તુરંત જ એસીબીની ટીમે ત્રાટકીને તેને રંગેહાથ પકડી લીધો હતો.
એસીબીની આ કડક કાર્યવાહીથી સરકારી કચેરીઓમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. અધિકારી સામે હાલ કાયદેસરની ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: