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ઊંઝાના મક્તપુરમાં નીલકંઠ કોલેજ હોસ્ટેલમાં ABVPની સ્ટુડન્ટ્સ રેડ, સડેલા શાકભાજી મળ્યાનો આક્ષેપ

રસોડામાંથી સડેલા બટાકા, ટામેટાં, ડુંગળી અને જીવાતવાળો લોટ મળ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે, હલકી ગુણવત્તાના મસાલા પણ મળ્યા.

ઊંઝાના મક્તપુરમાં નીલકંઠ કોલેજ હોસ્ટેલમાં ABVPની સ્ટુડન્ટ્સ રેડ
ઊંઝાના મક્તપુરમાં નીલકંઠ કોલેજ હોસ્ટેલમાં ABVPની સ્ટુડન્ટ્સ રેડ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 9:10 PM IST

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મહેસાણા: જિલ્લાના ઊંઝા તાલુકાના મક્તપુર ગામમાં આવેલી નીલકંઠ કોલેજની બોયઝ હોસ્ટેલની મેસમાં ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી શરૂ કરાયેલા ‘સ્ટુડન્ટ્સ રેડ’ અભિયાન અંતર્ગત હોસ્ટેલ મેસમાં અચાનક સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન મેસના રસોડામાંથી સડેલા શાકભાજી, જીવાતવાળો લોટ અને હલકી ગુણવત્તાવાળા મસાલા મળી આવ્યા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે.

સમગ્ર ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને આણંદ સહિતના વિવિધ જિલ્લાઓની સરકારી, અર્ધ-સરકારી તેમજ ખાનગી કોલેજ હોસ્ટેલોમાં ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓને અપાતા ભોજનમાં યોગ્ય પોષણ અને સ્વચ્છતા જળવાય તે હેતુથી ABVP દ્વારા રાજ્યવ્યાપી સ્તરે હોસ્ટેલ મેસની આકસ્મિક તપાસ માટે ‘સ્ટુડન્ટ્સ રેડ’ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાન હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાની ટીમે ઊંઝા તાલુકાના મક્તપુર સ્થિત નીલકંઠ કોલેજ હોસ્ટેલ પરિસરમાં પહોંચીને મેસ અને રસોડા વિભાગની સઘન ચકાસણી હાથ ધરી હતી.

ઊંઝાના મક્તપુરમાં નીલકંઠ કોલેજ હોસ્ટેલમાં ABVPની સ્ટુડન્ટ્સ રેડ, સડેલા શાકભાજી મળ્યાનો આક્ષેપ (Etv Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકરો જ્યારે રસોડામાં પ્રવેશ્યા ત્યારે ત્યાં સંગ્રહિત ખાદ્યસામગ્રીની સ્થિતિ ચિંતાજનક જોવા મળી હતી. ABVPના હોદ્દેદારોના જણાવ્યા અનુસાર, રસોડામાંથી સડેલા બટાકા, ટામેટાં અને ડુંગળી મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ચણાનો લોટ અને મેદામાં જીવાત જોવા મળી હતી, તેમજ વપરાશમાં લેવાતી ચાની પત્તી, મરચું અને ધાણાજીરું જેવા મસાલા પણ અત્યંત હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું.

વિદ્યાર્થી પરિષદે આક્ષેપ કર્યો હતો કે દૂર-દૂરથી અભ્યાસ કરવા આવતા નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નિયમિત મેસ ચાર્જ લેવા છતાં તેમના સ્વાસ્થ્યની સહેજ પણ પરવા કર્યા વગર તેમને અખાદ્ય અને હાનિકારક ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાબતે અગાઉ કોલેજના વોર્ડન અને પ્રિન્સિપાલને જાણ કરીને સુધારો કરવા અલ્ટીમેટમ આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં કોઈ નક્કર પગલાં લેવાયા નહોતા. જેથી પરિષદે સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આગામી બે દિવસમાં જવાબદારો સામે કડક પગલાં ભરીને મેસની ગુણવત્તા સુધારવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન છેડવામાં આવશે.

ABVPની સ્ટુડન્ટ્સ રેડ (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં આવતા મહેસાણા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કન્ટ્રોલ વિભાગની ટીમ પણ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી. ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર યુ. એસ. રાવલ પોતાની ટીમ સાથે નીલકંઠ કોલેજની મેસ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને સ્થળ તપાસ શરૂ કરી હતી.

પ્રાથમિક તપાસ બાદ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, રસોડા અને ડાઇનિંગ એરિયામાં સ્વચ્છતાનો સંપૂર્ણ અભાવ જોવા મળ્યો છે. ખાદ્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરવાની સ્ટોરેજ કન્ડિશન પણ નિયમોનુસાર યોગ્ય નહોતી. આ સાથે મેસ સંચાલક પાસે જરૂરી ફૂડ સેફ્ટી લાઇસન્સ છે કે નહીં તેની પણ ચકાસણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે સ્થળ પર હાજર કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરતાં તેમણે ભોજન અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો, પરંતુ સ્વચ્છતા અને સ્ટોરેજની ક્ષતિઓ બદલ નિયમાનુસાર આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

બીજી તરફ સમગ્ર મામલે નીલકંઠ કોલેજના પ્રિન્સિપાલે ખુલાસો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આ હોસ્ટેલમાં હાલ નર્સિંગ શાખાના આશરે 25 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે. સંસ્થા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ભોજનની ગુણવત્તા પર દેખરેખ રાખવા માટે વિદ્યાર્થીઓની એક કમિટી પણ રચવામાં આવેલી છે, જે નિયમિત તપાસ કરે છે. આ ઉપરાંત કોલેજના અધ્યાપકો પણ અઠવાડિયામાં એક-બે વખત હોસ્ટેલ મેસમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભોજન લેતા હોય છે.

વિદ્યાર્થી પરિષદની મુલાકાત દરમિયાન કેટલાક બટાકા અને ટામેટાં ખરાબ હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. આ રજૂઆત મળતાં જ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી મંડળ અને ડાયરેક્ટર જીગરભાઈ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. હવેથી અઠવાડિયામાં બે વખત અધ્યાપકો દ્વારા અચાનક નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે અને રસોઈયા પાસે રહેલા ફૂડ લાયસન્સ સહિતની વ્યવસ્થા ચકાસી વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમ અને શુદ્ધ ભોજન મળે તેની પૂર્ણ તકેદારી રાખવામાં આવશે.

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TAGGED:

ABVP STUDENTS RAID
NILKANTH COLLEGE HOSTEL MESS
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