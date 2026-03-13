ETV Bharat / state

‘26 સપ્તાહનો ગર્ભપાત જોખમી’, મેડિકલ રિપોર્ટ બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે મંજૂરી નકારી

વડોદરાની એક સગીરાએ ગર્ભ રાખવા ઇચ્છા ન હોવાને કારણે તેના 26 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 7:36 AM IST

અમદાવાદ: વડોદરાની એક દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાના 26 સપ્તાહના ગર્ભના ગર્ભપાત માટે કરવામાં આવેલી અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે. મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે સગીરાના ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

વડોદરાની એક સગીરાએ ગર્ભ રાખવા ઇચ્છા ન હોવાને કારણે તેના 26 સપ્તાહના ગર્ભપાત માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. આ અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સગીરાની તબીબી સ્થિતિ જાણવા માટે વડોદરાની SSG હોસ્પિટલના મેડિકલ બોર્ડને તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.હાઇકોર્ટના આદેશ અનુસાર 11 માર્ચે સગીરાની મેડિકલ તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ મેડિકલ બોર્ડે પોતાનો રિપોર્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો.

મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટ મુજબ સગીરાના હાલના તબક્કે ગર્ભપાત કરાવવો તબીબી રીતે વધુ જોખમી હોવાનું જણાયું હતું. રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે આ તબક્કે ગર્ભપાત કરાવવામાં ડિલિવરી કરાવવાના મુકાબલે વધુ જોખમ રહેલું છે.

મેડિકલ બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો બાળક જીવતું જન્મે તો તેને શ્વસન સંબંધિત તકલીફો તેમજ હેમરેજ જેવી ગંભીર તબીબી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે, અને આવી સ્થિતિમાં બાળકને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ ઉપર રાખવાની જરૂર પડી શકે.

મેડિકલ બોર્ડના આ અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે સગીરાના ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.સાથે સાથે હાઇકોર્ટે સગીરાના હિત અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ આદેશો પણ આપ્યા છે. કોર્ટએ જણાવ્યું છે કે સગીરાને બાળકને જન્મ આપવા માટે હોસ્પિટલ દ્વારા પૂરતી તબીબી કાળજી સાથે મદદ કરવામાં આવે.બાળકના જન્મ બાદ સગીરાની ઇચ્છા જાણવા બાદ તેને ચાઈલ્ડ એડોપ્શન એજન્સીને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે. જો સગીરા પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેને નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

હાઇકોર્ટે વધુમાં આદેશ કર્યો છે કે સગીરાની ડિલિવરીનો સમગ્ર ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે. ઉપરાંત બાળકના જન્મ બાદ છ મહિના સુધી સગીરા અને બાળકની દેખરેખ તેમજ સારવારનો ખર્ચ પણ રાજ્ય સરકાર ઉઠાવશે.

કોર્ટએ સગીરાના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેને વ્યવસાયિક તાલીમ આપવામાં આવે તેમજ તેની આગળની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા અંગે ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી (DLSA) નિર્ણય લે તેવો આદેશ કર્યો છે.

આ સમગ્ર પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે અમલમાં આવે તે માટે DLSAના સેક્રેટરી દ્વારા સતત નિરીક્ષણ રાખવાનો પણ આદેશ હાઇકોર્ટે આપ્યો છે.

આ મામલે અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરનાર એડવોકેટ ભૌમિક શાહએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ સમક્ષ સગીરાની પરિસ્થિતિ અને તેની ઇચ્છા અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટમાં ગર્ભપાતને લઈને તબીબી જોખમ દર્શાવવામાં આવતા કોર્ટએ તે આધારે નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ દ્વારા સગીરાના આરોગ્ય, સુરક્ષા અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યને જરૂરી સહાય અને સંરક્ષણ માટે વિગતવાર દિશાનિર્દેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે.

